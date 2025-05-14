Что изменят переговоры в Турции: Украина предстанет перед реальной угрозой

Надежды на какие-либо предметные договоренности в Турции – бесполезны. Для того, чтобы россияне захотели выйти из войны и договориться об условиях ее завершения, необходимо добиться трех предпосылок: нанести военное поражение российской армии, обрушить российскую экономику, предоставить Украине достаточные ресурсы для того, чтобы она уничтожила Кремль и большинство других военных объектов на территории России, как минимум, на европейской ее части. Кроме того, Москва должна почувствовать угрозу оккупации. Только такой сценарий. Других нынешние "элиты" там не воспринимают. Об этом у себя в Facebook пишет политический эксперт, дипломат Вадим Трюхан.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Эксперт считает, что США снова предстанут перед дилеммой. Ни к чему завтра с россиянами никто не договорится. Надо будет принимать решение о том, как действовать дальше. Вариантов не много, — либо подписаться в своей недееспособности и "умыть руки", либо включиться в полную подготовку вышеперечисленных предпосылок для того, чтобы россияне уже через несколько месяцев сами попросились о перемирии и завершении войны. Хватит ли политической воли? Большой вопросительный знак.

"И самое важное. Украина предстанет перед реальной угрозой поднятия россиянами ставок на небеса. Для того чтобы устоять, наконец-то придется на 100% перевести всю экономику на военные рельсы и провести полную мобилизацию, в первую очередь за счет армии госслужащих, правоохранителей и других неприкосновенных групп людей, возможно даже пойти на частичную мобилизацию женщин. Жесткая правда, но другой не просматривается. Особенно в случае, если американцы выполнят свою публичную угрозу и самоустранятся, переключившись на Гренландию, Панаму и т.д.", – отметил Вадим Трюхан.

Он добавляет, что сейчас остается надеяться на чудо в виде совместной пресс-конференции президентов Украины, США и Турции, с участием путина, завтра поздно вечером, на которой будет объявлено о 30-дневном перемирии, обмене военнопленными и выходе россиян из ЗАЭС, как "жест доброй воли" перед США Турция.

Читайте на портале "Комментарии" — сейчас уже практически нет никакой интриги – российский диктатор Владимир Путин точно не поедет в Стамбул, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Типа чин не тот, о чем уже долгое время рассказывает российская пропаганда. Однако украинского лидера в Турции ожидает настоящая "подстава". Об этом у себя в Facebook пишет политический эксперт Виктор Бобыренко.



