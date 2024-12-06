Что горит в России и куда попали беспилотники

Сегодня с 04:49 движение на Крымском мосту перекрыто из-за атаки морских дронов. Официальный Крым сообщает, что обезврежены два дрона, однако атака продолжается. Об этом сообщил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко, который ежедневно мониторит ситуацию.

Пожар в Нижнем Новгороде

Атака БПЛА зафиксирована в Воронежской, Курской, Белгородской областях и над Крымом. Последствия устанавливаются. Наиболее активно работало российское ПВО над Воронежской областью.

В Нижнем Новгороде вдруг загорелся склад. Официальный Новгород говорит о складе утеплителей.

По данным оккупационного Минобороны России, за ночь ПВО уничтожило 33 беспилотника: 14 – над Воронежской областью, 11 – над Курской, 7 – над Белгородской и 1 – над Крымом.

Указывается также, что экипажами морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены 2 украинских безэкипажных катера, следовавших курсом в Крым.

В Нижнем Новгороде на площади 8,4 тысячи "квадратов" горит производственно-складское здание на Московском шоссе, сообщает российское МЧС.

Указывается, что кровля обрушилась на 900 квадратных метров, сведения о пострадавших не поступали.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Оккупанты начали бросать в штурмы женщин: что известно

Враг начал применять любой человеческий ресурс для штурмов, в том числе прорывать оборону ВСУ идут и женщины. Об этом в эфире национального марафона сообщил спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.

Он отметил, что это необычно, потому что раньше такого не было замечено. Обычно в оккупационной армии женщины привлекаются как медицинский персонал, в подразделения связи и обеспечения. В плен женщины еще не попадали. Военный отметил, что в штурмовых действиях принимают участие бывшие осужденные женщины из отрядов "Шторм", состоящие именно из такого контингента.