Уничтожение России или выход на границы 1991: что для украинцев означает победа в войне

Россия 24 февраля начала полномасштабное вторжение в Украину. Украинская армия смогла остановить русское нашествие и освободила часть оккупированных территорий. Однако какие именно условия окончания войны для украинцев будут считаться победными.



Что для украинцев означает победа в войне. Фото из открытых источников

Компания Active Group при поддержке Future Research Foundation провела социологическое исследование по теме "Достижения и проблемы в Украине глазами украинцев", где спросили, что для вас означает победа в войне.

Для 56% украинцев победа в войне – это выход на границы 1991 года и международный трибунал для России с возмещением ущерба, понесенного Украиной за время войны. 22,8% респондентов считают, что победа Украины – полное уничтожение Российской Федерации.

Еще 9,5% опрошенных украинцев указали, что победой в войне станет выходом на границы 1991 года, 4% отметили — выход на границы 23 февраля 2022 года. 2,7% выбрали для себя другой вариант победы в войне, а 5% затруднились ответить.

Посмотреть результаты опроса, что для украинцев означает победа в войне, можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что результаты социологического опроса показали, поддерживают ли украинцы введение двойного гражданства в Украине.

Также "Комментарии" писали, что компания, специализирующаяся на создании прогнозов, имеет в своей команде 180 специалистов в различных отраслях, которые дают прогнозы на будущее разных событий. Эти суперпрогнозисты указали год, когда закончится война в Украине. По заявлениям отдельных специалистов ускорить конец войны может помощь от Запада и санкции против России.