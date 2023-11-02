logo

BTC/USD

35372.58

ETH/USD

1836.24

LTC/USD

70.18

USD/UAH

37.60

EUR/UAH

40.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Уничтожение России или выход на границы 1991: что для украинцев означает победа в войне
commentss НОВОСТИ Все новости

Уничтожение России или выход на границы 1991: что для украинцев означает победа в войне

Украинцы указали, при каких условиях окончание войны против России можно назвать победой.

сегодня, 12:50
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Россия 24 февраля начала полномасштабное вторжение в Украину. Украинская армия смогла остановить русское нашествие и освободила часть оккупированных территорий. Однако какие именно условия окончания войны для украинцев будут считаться победными.

Уничтожение России или выход на границы 1991: что для украинцев означает победа в войне

Что для украинцев означает победа в войне. Фото из открытых источников

Компания Active Group при поддержке Future Research Foundation провела социологическое исследование по теме "Достижения и проблемы в Украине глазами украинцев", где спросили, что для вас означает победа в войне.


Для 56% украинцев победа в войне – это выход на границы 1991 года и международный трибунал для России с возмещением ущерба, понесенного Украиной за время войны. 22,8% респондентов считают, что победа Украины – полное уничтожение Российской Федерации.

Еще 9,5% опрошенных украинцев указали, что победой в войне станет выходом на границы 1991 года, 4% отметили — выход на границы 23 февраля 2022 года. 2,7% выбрали для себя другой вариант победы в войне, а 5% затруднились ответить.

Посмотреть результаты опроса, что для украинцев означает победа в войне, можно ниже:

Уничтожение России или выход на границы 1991: что для украинцев означает победа в войне - фото 2
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что результаты социологического опроса показали, поддерживают ли украинцы введение двойного гражданства в Украине.
Также "Комментарии" писали, что компания, специализирующаяся на создании прогнозов, имеет в своей команде 180 специалистов в различных отраслях, которые дают прогнозы на будущее разных событий. Эти суперпрогнозисты указали год, когда закончится война в Украине. По заявлениям отдельных специалистов ускорить конец войны может помощь от Запада и санкции против России.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://activegroup.com.ua/2023/11/01/rezultati-opituvannya-ukrainciv-nastrij-kritichnij-ale-optimistichnij/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!