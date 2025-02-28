Что делается в Курской области: оккупанты снова заявили о продвижении

27 февраля российские войска продолжали атаковать Курскую область, но не совершили ни одного подтвержденного продвижения. Бои продолжались северо-западнее Суджи возле Старой Сорочины и севернее Суджи возле Малой Локни. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию аналитиков Института изучения войны (ISW).

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Министерство обороны России (МО) заявило 27 февраля, что оккупанты захватили Никольское (к северу от Суджи). Российские пропагандисты утверждали, что россияне захватили Новую Сорочину (к северо-западу от Суджи) и продвинулись к югу от населенного пункта.

27 февраля командир украинского взвода, действующий в Курской области, заявил, что российские силы в Курской области часто атакуют небольшими пехотными группами. Командующий отметил, что северокорейские войска обычно атакуют группами с 10 до 15 человек, тогда как россияне обычно атакуют небольшими группами из двух-трех человек. Командир добавил, что северокорейские силы ранее атаковали группами до 50 человек.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Северная Корея развернула дополнительные войска в России, но масштаб контингента не был известен сразу, сообщили в четверг южнокорейские СМИ со ссылкой на разведку страны.

Дополнительные войска направлены на места боевых действий в Курскую область России, говорится в сообщении. Российские войска ведут сражения с украинскими войсками, которые продвигаются через границу на запад России.

Северная Корея направила в Россию более 11 тысяч военнослужащих для участия в войне в Украине, сообщает NIS ранее. Украина и западные эксперты утверждают, что российские войска также использовали северокорейское оружие. Северная Корея официально не признала свою военную поддержку России в войне в Украине.