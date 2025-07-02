Что делает Трамп: в чем главная проблема отношений Украины и США

В настоящее время Соединенные Штаты не оказывают давления на Украину с целью завершения войны, однако и не предпринимают активных действий в отношении России. Об этом заявил политолог Владимир Фесенко во время эфира программы "Говорить Большой Львов".

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

По словам эксперта, нынешний президент США Дональд Трамп находится в состоянии политической неопределенности, что создает серьезные затруднения.

"Главная проблема сейчас – это зависание Трампа. Отсутствие четких решений и конкретных шагов, а не то, что он будто бы пытается заставить нас согласиться на мир по российскому сценарию. Если бы такое происходило, мы бы уже это видели", — отметил Фесенко.

Он также напомнил о недавнем плане из 22 пунктов, разработанном специальным представителем США по Украине Китом Келлогом. Как пояснил политолог, среди предложенных пунктов только один — признание Крыма российской территорией — был категорически неприемлем для Украины. Однако, по словам Фесенко, именно Россия отвергла этот план.

Эксперт подчеркнул, что на данном этапе основная проблема заключается не в изменении стратегии Вашингтона в отношении войны, а в утрате приоритетности украинского вопроса для Белого дома.

"Проблема состоит в том, что Украина сейчас не среди главных приоритетов США. Завершение войны между Россией и Украиной, к сожалению, не стоит на первом месте в повестке администрации Трампа", — подытожил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что приостановка военной поддержки со стороны Соединенных Штатов вызывает беспокойство в Украине, поскольку это существенно ослабляет систему противовоздушной обороны и снижает эффективность защиты от мощных российских авиаударов.

После того, как администрация Дональда Трампа заявила о временном прекращении поставок некоторых типов зенитных ракет и другого вооружения из-за ограниченных запасов, украинский военный Олег Ворошиловский выразил опасения относительно дальнейшего уровня поддержки со стороны США, сообщает The New York Times.

В перечень вооружений, поставки которых приостановлены, входят ракеты Patriot, высокоточные артиллерийские боеприпасы и ракеты для истребителей F-16. Хотя конкретные масштабы влияния этого решения пока неизвестны, издание подчеркивает: сигнал, посылаемый США, очевиден — Соединенные Штаты начинают постепенно удаляться от войны.