Что делает Россия атакой на Польшу: как заставить Путина остановить войну

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши является очередным подтверждением безнаказанности Владимира Путина. По его словам, российский диктатор вместо окончания войны лишь усугубляет эскалацию и пытается расширить конфликт.

Ермак подчеркнул, что нынешние события с залетом российских дронов на территорию Польши демонстрируют опасную тенденцию, когда Москва сознательно поднимает уровень эскалации войны, пользуясь отсутствием жесткой реакции мира.

"Россия пытается поднять градус войны, потому что чувствует вседозволенность и безнаказанность. Вместо завершения войны Путин выбирает попытку ее расширения", – отметил Ермак.

По словам руководителя ОП, нынешняя ситуация требует решительных шагов от международного сообщества. Ермак подчеркнул, что именно от сегодняшних решений будет зависеть дальнейшее ход истории, а российского диктатора Владимира Путина можно остановить вместе.

"Сейчас многое зависит от сильных, скоординированных ответных действий. От сегодняшних решений действительно зависит будущий ход истории. Россию нужно заставить остановить войну. Это возможно сделать вместе. Украина хорошо знает российские слабые стороны", — добавил Ермак.

В ночь на 10 сентября Россия нанесла очередной массированный удар по Украине. Часть дронов пересекла границу и нарушила воздушное пространство Польши.

