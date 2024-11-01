Что даст Украине преимущество на поле боя и кто "тормозит прорыв"

Глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров встретился с двухпартийной делегацией американского Конгресса во главе с Председателем комитета Палаты представителей по вооруженным силам конгрессменом Майком Роджерсом. Также состоялись переговоры с американскими коллегами, а также послом США в Украине Бриджит Бринк. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Министерства обороны Украины.

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Умеров рассказал о деталях переговоров и указал, каких решений Украина ожидает от США. По его словам, стороны обсудили общую цель – победу над противником, имеющим значительные территориальные, промышленные и человеческие ресурсы. "Более 10 лет мы отстаиваем свою свободу, и это возможно, в частности, благодаря поддержке США", — подчеркнул глава украинского министерства.

В ходе визита Украина представила возможности оборонно-промышленного комплекса. Стороны обсудили направления, где США могут помочь укрепить производство.

Также Умеров рассказал американской стороне о ситуации на поле боя. По словам министра обороны Украины, враг, в частности, при поддержке КНДР, наращивает технику и живую силу. “Мы делаем все возможное для укрепления наших сил обороны. Для этого нам нужны боеприпасы, артсистемы, инженерная техника и ПВО для защиты наших городов”, — подчеркнул он.

Также Умеров подчеркнул важность решения, которое Украина ожидает от США. "Одним из важных аспектов также является снятие ограничений на применение западного оружия по территории РФ. Это поможет получить преимущество на поле боя, особенно перед наступлением зимы. Рассчитываем на поддержку США и по этому вопросу”, — отметил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что указывает на подготовку РФ к массированному обстрелу.



