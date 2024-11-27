Что дальше после «Орешника»: какие действия предпримет Путин

Межконтинентальный баллистический удар по Днепру, нанесенный российским режимом, был вызван страхом и нервозностью Владимира Путина, отметил в эфире 24 канала политолог Олег Лесной.

Владимир Путин

По его словам, главным адресатом гнева Кремля были США, за ними Европа, и только потом Украина. Однако попытка запугать Запад, как отмечает Лесной, оказалась провальной. В США не возникло паники, а в Европе наблюдается еще большая консолидация и активизация НАТО, которые поддерживают Украину.

Эксперт считает, что удар российской ракетой оказал локальное влияние, несколько смутив украинцев и попытавшись внести дезинформацию из-за медийных вбросов. Одним из примеров стало сообщение о якобы случайном раскрытии деталей во время брифинга пресс-секретаря МИД России Марии Захаровой. Лесной назвал это классической информационно психологической операцией Кремля, к которой непосредственно присоединился и сам Путин.

По мнению политолога, такое поведение российского лидера свидетельствует о его страхе перед использованием Украиной западного оружия на территории РФ, а также неопределенности будущих действий Дональда Трампа, потенциального кандидата на пост президента США.

Лесной считает, что Путин стремится установить контроль над ситуацией, однако делать это все труднее. Особую обеспокоенность вызывает то, что в пропагандистских операциях Кремля принимают участие некоторые европейские лидеры, в том числе из Венгрии, Словакии и Сербии. Это может свидетельствовать об их зависимости и потенциальном противодействии евроинтеграции Украины.

Эксперт прогнозирует, что Россия перейдет к тактике террора, которая будет затрагивать не только Украину, но и Запад. Это могут быть диверсии, например повреждение подводных кабелей или рассылка взрывных устройств.

"Путин от лидера государства, армия которого была №2, скатится к методам террористической организации. Это очень опасно, потому что среди элементов, которые Россия будет применять – это гибридный вариант, в частности, информационный", — считает эксперт.

Учитывая эти вызовы, Запад должен оперативно реагировать на текущие угрозы и подготовиться к будущим сценариям, добавил политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что РФ открыто угрожает Западу.



