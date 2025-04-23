Что дало Путину "Пасхальное перемирие": стало известно о хитром маневре диктатора

Так называемое "пасхальное перемирие", провозглашенное российским президентом Владимиром Путиным, вероятнее всего, имело скрытую цель — улучшить тактические позиции оккупационных войск для дальнейшего наступления.

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По словам Мусиенко, на отдельных направлениях во время Пасхальных праздников действительно наблюдалось временное уменьшение вражеской активности — в частности, количество обстрелов и атак несколько снизилось, однако в большинстве зон боевых действий ситуация оставалась напряженной: россияне не прекращали штурмовые действия, применяли дроны и артиллерию.

"Фронт не утих. Тактическую паузу враг пытался использовать на отдельных участках, чтобы усилить свои позиции и подготовиться к потенциальному наступлению", — пояснил эксперт.

Он также подчеркнул, что украинские Силы обороны не питают иллюзий относительно искренности намерений Кремля и не воспринимают эти сигналы как возможность расслабиться.

" Хотя Россия и стремилась воспользоваться определенной тишиной, никаких серьезных сдвигов или прорывов им достичь не удалось. Ситуация остается контролируемой. То есть, даже если были планы на продвижение, они остались лишь намерениями", — подытожил Мусиенко.

Портал "Комментарии" уже писал, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф совершил визит в Россию для встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Президент США разочарован действиями Путина. В определенный момент Трамп сказал, что его "разозлили" заявления Путина относительно Украины, которые не способствуют перемирию.