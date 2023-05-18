Что будет в случае захвата Бахмута – в чем состоит хитрый план Залужного с городом-крепостью

Если раньше подступы к Бахмуту становились для россиян одной большой могилой, то теперь этот город-крепость становится большим капканом для наиболее боеспособных российских подразделений. Почему это так? Эксперты озвучили свои мнения.

Бахмут. Фото: из открытых источников

Вражеская тактика очень проста: увидеть окрестности Бахмута и умереть

Гранатометчик 5-й отдельной штурмовой бригады Юрий Сиротюк заявил, что украинские защитники контролируют высоты на Бахмутском направлении. Даже, если наемники ЧВК "Вагнер" и захватят руины Бахмута Донецкой области, украинской воины будут видеть врага "как на бильярдном столе". Свое мнение военный высказал в эфире телеканала "Эспрессо".

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"Единственной угрозой в боях за Бахмут было окружение города с флангов. Пригожин несколько раз заявлял, что украинская армия попала в капкан. Но наши успехи на флангах привели к тому, что сейчас ни о каком котле и капкане речь не идет. ВСУ контролируют стратегические высоты под Бахмутом. То есть Бахмут у нас как на ладони. Логистические пути снабжения есть. Дороги находятся под огневым контролем врага, но мы держим позиции", – отметил Юрий Сиротюк.

По его словам, сейчас оккупанты воюют по тактике "увидеть окрестности Бахмута и умереть". Но даже, если город захватят, за спинами ВСУ есть высоты.

"Путину нужен пропагандистский подарок. Не получилось взять Киев за три дня, так они хотят рапортовать о Бахмуте за 400 дней", – добавил боец ВСУ.

Украинская армия продвигается на Бахмутском направлении

ВСУ под Бахмутом берут российских оккупантов в клещи. На этом направлении фиксируется интенсификации наступательных действий украинской армии. Об этом рассказал военный эксперт Юрий Федоров.

"Для того, чтобы понять, что происходит под Бахмутом, нужно посмотреть на карту, на которой ясно видно, что вооруженные силы Украины двигаются, начинают сжимать клещи вокруг такого "языка", который направлен в сторону Ивановского. Это населённый пункт к юго-западу от Бахмута и там есть такой "язык", занятый российскими войсками, и там начинают сжимать "клещи". ВСУ подрезают с севера и с юга", — отметил Федоров.

При этом он отметил, что ВСУ продвигаются и с другой стороны, что свидетельствует об интенсификации наступательных действий на Бахмутском направлении.

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