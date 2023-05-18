Что будет в случае захвата Бахмута – в чем состоит хитрый план Залужного с городом-крепостью

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Кравцев Сергей
Если раньше подступы к Бахмуту становились для россиян одной большой могилой, то теперь этот город-крепость становится большим капканом для наиболее боеспособных российских подразделений. Почему это так? Эксперты озвучили свои мнения.
Бахмут. Фото: из открытых источников
Гранатометчик 5-й отдельной штурмовой бригады Юрий Сиротюк заявил, что украинские защитники контролируют высоты на Бахмутском направлении. Даже, если наемники ЧВК "Вагнер" и захватят руины Бахмута Донецкой области, украинской воины будут видеть врага "как на бильярдном столе". Свое мнение военный высказал в эфире телеканала "Эспрессо".
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По его словам, сейчас оккупанты воюют по тактике "увидеть окрестности Бахмута и умереть". Но даже, если город захватят, за спинами ВСУ есть высоты.
ВСУ под Бахмутом берут российских оккупантов в клещи. На этом направлении фиксируется интенсификации наступательных действий украинской армии. Об этом рассказал военный эксперт Юрий Федоров.
При этом он отметил, что ВСУ продвигаются и с другой стороны, что свидетельствует об интенсификации наступательных действий на Бахмутском направлении.
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