Что будет в Киев зимой: в Раде заявили о наибольшем риске

Столица рискует остаться без тепла в морозы, если международные партнеры срочно не усилят защиту неба над городом противовоздушной обороной.

Обстрел. Фото портал "Комментарии"

Главной угрозой для Киева во время предстоящего отопительного сезона остаются масштабные удары по энергетической инфраструктуре, которые наносит враг. Об этом рассказал народный депутат Украины Сергей Нагорняк. По его словам, ключевая помощь столицы со стороны международных партнеров состоит в предоставлении систем ПВО и ракет к ним.

В настоящее время теплообеспечение почти трех миллионов киевлян зависит от работы трех больших теплоэлектроцентралей, пояснил политик. Они чрезвычайно уязвимыми целями. Физически закрыть подобные объекты от ракет или дронов какими-либо саркофагами просто невозможно, отметил нардеп. Создать альтернативную распределенную теплогенерацию в короткие сроки и при имеющихся ресурсах тоже не удастся.

"Поэтому самое главное сегодня защитить эти теплоэлектроцентрали. К тому же город Киев совместно с агентством по восстановлению постепенно начинают строить дополнительные объекты теплогенерации. Они в случае попаданий по теплоэлектроцентралям смогут в сеть подавать теплую воду для того, чтобы по крайней мере сохранить всю инфраструктуру города, чтобы она не разморозилась во время там каких-нибудь сильных морозов”, — объяснил народный депутат.

Сейчас энергетики делают максимум для восстановления объектов, подвергшихся разрушениям в результате атак, которые совершает враг. Они работают круглые сутки. Специалисты пытаются ввести оборудование в эксплуатацию до первых морозов или попытаться наверстать уже в течение зимы.

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