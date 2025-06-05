Что будет с пропавшими без вести после войны – рада приняла законопроект

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект о внесении изменений в часть вторую статьи 46 Гражданского кодекса Украины относительно определения сроков объявления судом умершим физического лица, пропавшего без вести в связи с военными действиями, вооруженным конфликтом.

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В документе говорится, что физическое лицо, пропавшее без вести в связи с военными действиями, вооруженным конфликтом, может быть объявлено судом умершим после истечения двух лет со дня окончания военных действий.

С учетом конкретных обстоятельств дела суд может объявить физическое лицо умершим и до истечения этого срока, но не ранее истечения шести месяцев от наступления обстоятельств, которые угрожали ему смертью или дают основание предполагать его гибель.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что взвод 141-й пехотной бригады ВСУ, переброшенной на южнодонецкое направление в качестве резерва, якобы уничтожен ударом ФАБ в населенном пункте Мирное в Донецкой области. Об этом сообщили в прокремлевском агентстве ТАСС, ссылаясь на источники в силовых структурах. Причем российские журналисты опубликовали видео, как это было.

Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, в результате ударов по расположению бригады украинская армия потеряла погибшими и ранеными около 40 человек. "В Мирном был нанесен удар ФАБ по расположению 141-й бригады. Результатом этих ударов стали 25 погибших и 15 раненых украинских военнослужащих", — сообщили в силовых структурах.