Что будет с последующей помощью Украине от США и НАТО: Умеров сделал важное заявление

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что США продолжат оказывать поддержку безопасности Украины, а НАТО будет брать на себя большую часть обязательств в этой сфере. Соответствующее заявление Умеров сделал в ходе совместного выступления с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте 13 февраля.

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: pravda.com.ua

"Мы видим, что все наши союзники поддерживают нас. США продолжат оказывать безопасность, а НАТО обеспечит поддержку в вопросах безопасности и обучения. Это уже решено и находится в процессе. Мы благодарны НАТО и его руководству", — отметил министр.

Он подчеркнул, что важное послание состоит в том, что Украина продолжает борьбу, демонстрируя силу и способность обеспечить свою безопасность.

Умеров также выразил благодарность всем государствам, нациям и лидерам, оказывающим Украине безопасность и другую помощь.

Со своей стороны, Рютте отметил важность продолжения военной помощи Украине, в частности, для укрепления ее позиций на будущих мирных переговорах.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты продолжат помогать Украине, ведь без этой поддержки "Путин мог бы подумать, что он выиграл".

12 февраля Трамп провел телефонный разговор с Путиным и заявил, что не поддерживает членство Украины в НАТО, считая маловероятным возобновление границ 2014 года, а также уклонился от прямого ответа на вопрос о статусе Украины в процессе мирных переговоров.

Как уже писали "Комментарии", министр обороны Швеции Пол Йонсон отреагировал на заявления президента США Дональда Трампа по поводу малой вероятности членства Украины в НАТО. По его словам, слова Трампа касались переговоров, а не вступления Украины в Альянс.