Что будет предусматривать 30-дневное прекращение огня: в ОП назвали три основных пункта

Тридцатидневное перемирие, предложенное представителями Соединенных Штатов во время встречи в Саудовской Аравии, предполагает не только прекращение боевых действий на линии столкновения, но и полное отсутствие воздушных атак. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью агентству Укринформ.

Офис президента (фото из открытых источников)

Он отметил, что запланированное 30-дневное прекращение огня является комплексной мерой, включающей несколько важных аспектов.

Первый аспект – это полное прекращение атак с воздуха.

"Прежде всего речь идет об остановке обстрелов с воздуха любыми видами оружия – будь то баллистическими и крылатыми ракетами, управляемыми авиабомбами или беспилотниками, в том числе дронами дальнего действия", – пояснил Жовква.

Второй ключевой момент – перемирие на море, включающее разблокировку транспортных путей и обеспечение безопасности судоходства.

Это означает полное обеспечение функционирования имеющихся транспортных путей. Мы видим, что буквально вчера произошел соответствующий обстрел, поэтому, к сожалению, можно констатировать, что риски для судоходства остаются высокими, особенно в тех частях Черного моря, где двигаются украинские и другие международные суда", – подчеркнул заместитель руководителя ОП.

Третий аспект – прекращение огня на суше, включая линию столкновения, что было согласовано во время встречи.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Рубио дал прямой ответ, что будут делать США, в случае отказа РФ от прекращения огня. Официальный Вашингтон предполагает, что Кремль может отказаться от прекращения огня в Украине. В таком случае "это многое скажет о том, каковы их цели". Как сообщает портал "Комментарии", соответствующее заявление госсекретаря США Марко Рубио сделал во время брифинга в Ирландии.

Так, госсекретарь США подчеркнул, что целью президента США Дональда Трампа является установление не "30- или 60-дневного, а стабильного мира", и для этого "обе стороны должны сесть за стол переговоров".