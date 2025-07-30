Что будет после 10-дневного ультиматума Трампа: почему все внимание к Индии и Китаю

Россия отвергла все предупреждения и предложения президента США Дональда Трампа. К тому же вышел, отведенный президентом США время на "подумать". Так что теперь есть большие надежды, что Трамп таки введет свои адские санкции против стран, закупающих российские энергоносители. Хотя вероятность этого где-то 60%, не больше. Но даже эти санкции не сработают, если не прекратить деятельность теневого танкерного флота России. Для этого требуются решительные действия флотов стран Балтии, которые будут не пропускать танкеры в Россию. Все это при обязательном условии прикрытия флотом США. Такое мнение высказал политический аналитик Александр Кочетков.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Эксперт продолжает, по сути для того, чтобы разблокировать "теневой флот", россия привлечет свои самолеты, они гарантированно начнут делать провоцирующие маневры, и их придется сбивать.

"Бизнесмен Трамп может быть предельно жестким в финансовых переговорах или бомбить фактически беззащитный Иран. А по поводу демонстрации силы ядерной недоимперии – не уверен. То есть фактически ничего не меняется: Украина должна держаться, фронт не должен быть прорван, а на некоторых участках до зимы нужно даже украинское контрнаступление, и только это откроет путь к относительно конструктивным переговорам", – считает политолог.

Александр Кочетков прогнозирует, что Украине, в первую очередь, Киеву нужно готовиться к очень массированному воздушному удару врага, 100 ракет и 500 беспилотников почти одновременно не должны удивлять и восхищать врасплох. Ибо это стандартный для путинского режима способ выместить на мирных людях свою неуемную ярость и отчаяние, не складывающееся так, как ему хочется.

Читайте на портале "Комментарии" — Кремль принимает все возможные меры, чтобы заставить президента США Дональда Трампа отказаться от десятидневного срока для завершения войны в Украине и нормализовать отношения с Москвой. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны (ISW).



