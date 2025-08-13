Что будет, если Украина потеряет всю Донецкую область при обмене: какие будут последствия для войны

Перед встречей президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске 15 августа в СМИ появилась информация о требовании Кремля, предусматривающего, что Украина должна отдать России всю Донецкую область. Это условие выдвигается как предпосылка прекращения огня без каких-либо гарантий безопасности. Аналитики Института изучения войны (ISW) проанализировали возможную потерю Украиной Донецкой области и объяснили, что она станет катастрофической для украинской обороны.

Что будет означать выход украинских войск из Донбасса

Согласно информации Bloomberg и WSJ Москва хочет, чтобы Киев добровольно отказался от стратегически важного региона и заморозил боевые действия на других участках фронта. Никаких гарантий, что Россия не возобновит наступление, в таких договоренностях нет. Фактически Украине предлагают отдать фортификационную линию, которую Кремль не в состоянии прорвать с 2022 года. Как объясняют аналитики ISW, Россия хочет получить украинский оборонный пояс в обмен на ничего.

Эксперты из Института изучения войны отмечают, что с 2014 года Украина выстроила в Донецкой области систему укреплений, известную как "крепостной пояс", состоящую из четырех крупных городов и нескольких поселков вдоль трассы H-20. По этой линии обороны Славянск и Краматорск на севере стали ключевыми логистическими центрами, тогда как на юге эту функцию выполняют Дружковка, Константиновка и окрестные поселки.

Линия обороны Донецкой области. Карта ISW

Эта линия обороны протяженностью около 50 км стала причиной того, что Россия не смогла захватить регион даже во время масштабного наступления 2022 года. Кроме того, Кремль уже несколько лет безуспешно пытается обойти эти укрепления.

Что произойдет, если Украина потеряет Донбасс

ISW предупреждает, что утрата Донецкой области изменит ход войны в пользу России. Новая линия фронта будет гораздо слабее. Украинским силам придется срочно строить оборонительные позиции на границе Харьковской и Днепропетровской областей, где нет естественных препятствий.

Потеря Донецкой области откроет новые возможности для наступления России. Карта ISW

Аналитики считают, что потеря Донецкой области представляет серьезную угрозу для Харьковской области. Оккупация Лимана откроет россиянам путь для атаки на Изюм и продвижение к Харькову с юга.

Утрата Донецкой области усиливает давление на Днепропетровскую область. Карта ISW

Также существует высокий риск наступления на Днепропетровщину. Кремль получит выгодные позиции для нового удара по стратегически важному промышленному региону.

Кроме того, если Россия получит контроль над Донецкой областью, это дополнительные 82 км вглубь Украины. Наступление переместится на десятки километров дальше, что поставит под угрозу еще больше городов и коммуникаций.

Аналитики ISW считают, что передача Донбасса без боя не только не гарантирует мир, но и создает условия для более масштабной войны. Украина фактически отдаст свой мощный оборонительный рубеж и позволит России подготовить плацдарм для новых наступательных операций. Ключевой вывод аналитиков из Института изучения войны заключается в том, что потеря Донетчины станет стратегической катастрофой для Украины, что усилит шансы России на успех в войне.

