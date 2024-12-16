Что будет делать Трамп, если Путин не согласится закончить войну

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Slava Kot
Избранный президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что закончит войну в Украине, указывая на хорошие отношения с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, с которыми он поговорит и заключит соглашение. Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников рассказал, что может сделать Трамп, если Путин откажется от идеи завершения войны.
Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото из открытых источников
Виталий Портников в эфире телеканала "Эспрессо" высказал предположение, что Трамп после отказа Путина закончить войну может активнее стать на сторону Украины, или сохранить поддержку на уровне Джо Байдена.
Однако Портников также отмечает возможность Трампа игнорировать войну в Украине. По его словам, избранный президент США может опрокинуть ответственность на другие страны. Портников считает, что Трамп может сказать, что он пытался сделать все, что мог, но обе страны, а не только Россия, "недоговороспособны".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле нашли общую позицию с Трампом по поводу войны в Украине.
Также "Комментарии" писали о том, что Трамп нашел себе союзника в Европе, с которым готов работать.
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