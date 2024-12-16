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Что будет делать Трамп, если Путин не согласится закончить войну

Трамп может проигнорировать войну в Украине и отказаться от своих обещаний завершить конфликт.

сегодня, 10:47
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Slava Kot

Избранный президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что закончит войну в Украине, указывая на хорошие отношения с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, с которыми он поговорит и заключит соглашение. Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников рассказал, что может сделать Трамп, если Путин откажется от идеи завершения войны.

Что будет делать Трамп, если Путин не согласится закончить войну

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото из открытых источников

Виталий Портников в эфире телеканала "Эспрессо" высказал предположение, что Трамп после отказа Путина закончить войну может активнее стать на сторону Украины, или сохранить поддержку на уровне Джо Байдена.

"Действительно, если российский диктатор Путин не пойдет на условия Трампа по завершению войны, то новая администрация президента США будет дальше поддерживать Украину. Такой сценарий возможен, но необязательно, что именно так и будет. Дональд Трамп может поддерживать Украину так, как это выгляделово временаа Джо Байдена", — объяснил Портников.

Однако Портников также отмечает возможность Трампа игнорировать войну в Украине. По его словам, избранный президент США может опрокинуть ответственность на другие страны. Портников считает, что Трамп может сказать, что он пытался сделать все, что мог, но обе страны, а не только Россия, "недоговороспособны".

"Вот он может заявить, что невозможно достичь мира и договориться о завершении войны, тогда зачем США поддерживать Украину, если их цель недостижима. Тогда возникает более реалистичный вопрос. Трамп может прямо заявить, что это европейский конфликт и отстраниться от этой войны", — прогнозирует Портников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле нашли общую позицию с Трампом по поводу войны в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что Трамп нашел себе союзника в Европе, с которым готов работать.



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Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-portnikov-rozpoviv-yak-mozhe-diyati-tramp-yakshcho-putin-ne-pide-na-yogo-umovi-pro-zavershennya-viyni
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