Что будет делать Европа в случае нового масштабного вторжения России в Украину

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Европейские лидеры обсуждают варианты гарантий безопасности для Украины, среди которых обязательства оказать военную поддержку в течение 24 часов в случае нового нападения России. Об этом сообщает Bloomberg.
Срочная военная помощь Украине
Инициатором такой идеи стала премьер Италии Джорджия Мэлони. По ее словам, план предусматривает механизм, похожий на статью 5 Устава НАТО о коллективной обороне, но в упрощенной форме. Он будет обязывать страны, заключившие двусторонние соглашения с Киевом, оперативно согласовать общий ответ в случае агрессии.
Наряду с этим в Европе рассматривают и другие возможные варианты гарантий. Среди них — скорая и постоянная военная поддержка Украины, стабильная экономическая помощь, укрепление способностей ВСУ, а также введение новых санкций против России в случае эскалации.
Таким образом, партнеры Украины пытаются выработать новый формат архитектуры безопасности, который обеспечит немедленную реакцию и исключит возможность повторения массированного вторжения РФ.