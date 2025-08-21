logo

Война с Россией Что будет делать Европа в случае нового масштабного вторжения России в Украину
commentss НОВОСТИ Все новости

Что будет делать Европа в случае нового масштабного вторжения России в Украину

Европа рассматривает план срочной военной помощи Украине в случае нового нападения России

21 августа 2025, 22:04
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Европейские лидеры обсуждают варианты гарантий безопасности для Украины, среди которых обязательства оказать военную поддержку в течение 24 часов в случае нового нападения России. Об этом сообщает Bloomberg.

Что будет делать Европа в случае нового масштабного вторжения России в Украину

Срочная военная помощь Украине

Инициатором такой идеи стала премьер Италии Джорджия Мэлони. По ее словам, план предусматривает механизм, похожий на статью 5 Устава НАТО о коллективной обороне, но в упрощенной форме. Он будет обязывать страны, заключившие двусторонние соглашения с Киевом, оперативно согласовать общий ответ в случае агрессии.

Наряду с этим в Европе рассматривают и другие возможные варианты гарантий. Среди них — скорая и постоянная военная поддержка Украины, стабильная экономическая помощь, укрепление способностей ВСУ, а также введение новых санкций против России в случае эскалации.                   

Таким образом, партнеры Украины пытаются выработать новый формат архитектуры безопасности, который обеспечит немедленную реакцию и исключит возможность повторения массированного вторжения РФ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Меган Моббс, дочь специального представителя США по Украине Кита Келлога, высмеяла территориальные требования российского диктатора Владимира Путина. В соцсети X она подчеркнула, что стремление России захватить украинские земли не может рассматриваться как "рациональное" или "законное" желание.
Таким образом, Моббс подчеркнула: любые попытки Москвы оправдать войну "историческими" или "политическими" аргументами не имеют ничего общего с правом и справедливостью.



Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-08-20/meloni-offers-plan-to-aid-ukraine-in-a-day-if-russia-resumes-war?srnd=homepage-europe
