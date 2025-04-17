Членство Украины в НАТО выгодно России: стало известно о самой большой ошибке Путина

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Клименко Елена
Если бы Россия не развязала полномасштабную войну против Украины, Швеция и Финляндия, вероятно, не присоединились бы к НАТО. Это одна из самых серьезных стратегических ошибок кремлевского диктатора Владимира Путина. Об этом рассказал военный эксперт и боец Сил территориальной обороны ВСУ Александр Мусиенко в эфире 24 канала.
Фото: 24 Канал
Он отметил, что действия североевропейских стран стали прямым ответом на агрессивную политику Кремля.
Мусиенко подчеркнул, что Россия теперь будет пытаться переложить вину, заявляя, что страны Севера сами создают угрозу.
Также он подчеркнул, что Москва постепенно теряет стратегические позиции в Балтийском море. Если Кремль решит начать новый конфликт против скандинавских стран, это обернется для него катастрофой.
По словам Мусиенко, Путин часто апеллирует к примерам Второй мировой, но делает все наоборот: вместо обеспечения безопасности подталкивает НАТО ближе к границам России.
Ранее те же страны, которые воздерживались от вступления в Альянс и строили с Россией экономические и туристические связи, сегодня вынуждены кардинально изменять подход к национальной безопасности.
Как уже писали "Комментарии", путь Украины в НАТО необратим, но никто не обещал Украине, что членство в Альянсе будет частью мирного соглашения, сказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
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