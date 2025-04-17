Членство Украины в НАТО выгодно России: стало известно о самой большой ошибке Путина

Если бы Россия не развязала полномасштабную войну против Украины, Швеция и Финляндия, вероятно, не присоединились бы к НАТО. Это одна из самых серьезных стратегических ошибок кремлевского диктатора Владимира Путина. Об этом рассказал военный эксперт и боец Сил территориальной обороны ВСУ Александр Мусиенко в эфире 24 канала.

Фото: 24 Канал

Он отметил, что действия североевропейских стран стали прямым ответом на агрессивную политику Кремля.

Мусиенко подчеркнул, что Россия теперь будет пытаться переложить вину, заявляя, что страны Севера сами создают угрозу.

"Путин просчитался. Ему было бы выгоднее, если бы Украина стала частью НАТО, чем Финляндия. Вся военная история показывает: самые успешные вторжения в Россию происходили именно с севера. Впрочем, Россия сама спровоцировала ответ на свою политику", – отметил эксперт.

Также он подчеркнул, что Москва постепенно теряет стратегические позиции в Балтийском море. Если Кремль решит начать новый конфликт против скандинавских стран, это обернется для него катастрофой.

По словам Мусиенко, Путин часто апеллирует к примерам Второй мировой, но делает все наоборот: вместо обеспечения безопасности подталкивает НАТО ближе к границам России.

Ранее те же страны, которые воздерживались от вступления в Альянс и строили с Россией экономические и туристические связи, сегодня вынуждены кардинально изменять подход к национальной безопасности.

"Россия имела шанс сохранить умеренного соседа. Зато получила союзника НАТО на своей границе. Для Финляндии, учитывая ее исторический опыт и события в Украине, вопрос безопасности стал приоритетом", — подытожил эксперт.

Как уже писали "Комментарии", путь Украины в НАТО необратим, но никто не обещал Украине, что членство в Альянсе будет частью мирного соглашения, сказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.