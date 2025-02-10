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Членство Украины в НАТО в ближайшее время невозможно: Шольц назвал причину

НАТО не принимает страны, которые находятся в состоянии войны, и потому Украина пока не может стать его членом, считает глава немецкого правительства.

сегодня, 12:45
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Клименко Елена

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина не сможет присоединиться к НАТО в ближайшем будущем из-за позиции США. Это он сказал во время дебатов с кандидатом в канцлеры Фридрихом Мерцом.

Членство Украины в НАТО в ближайшее время невозможно: Шольц назвал причину

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: Reuters

Шольц отметил, что хотя Украина намерена стать частью Альянса, ее вступление невозможно из-за того, что "США отклонили это предложение". Он добавил, что НАТО не принимает страны, находящиеся в состоянии войны, и поэтому Украина пока не может стать его членом.

Мерц согласился с его словами, подчеркнув, что Альянс не допускает в свой состав государства, находящегося в состоянии конфликта. Однако он считает, что предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз было правильным шагом.

Это стало частью первых теледебатов между Шольцом и Мерцом в преддверии выборов в бундестаг, где одной из главных тем была война в Украине.

Дебаты, хотя и прошли спокойно, включали оживленную дискуссию по важным вопросам, таким как миграция, экономическая политика и ситуация в Украине.

Что касается миграции, Шольц отметил, что правительство отклонило 40 тысяч заявлений на получение убежища в Германии, а в 2024 году нелегальная миграция снизилась на 34%. Он подчеркнул, что количество новых заявлений уменьшилось по сравнению с прошлым годом, при этом пиковые значения миграции наблюдались в 2016 и 2023 годах.

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