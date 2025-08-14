Число жертв среди гражданских в Украине достигло рекорда: отчет ООН

В июле 2025 года в результате войны в Украине погибли и были ранены по меньшей мере 1674 мирных жителя. По данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека, среди них 286 погибших и 1388 раненых. Это самый высокий месячный показатель с мая 2022 года, когда зафиксировали 1741 пострадавшего (589 погибших и 1152 раненых). По сравнению с июлем 2024 г. количество жертв среди гражданских возросло на 22,5%.

Жертвы от российской агрессии

В ООН отмечают, что 98% случаев гибели и ранения мирных жителей были зафиксированы на подконтрольных Украине территориях вдоль линии фронта. Это связано с активными боевыми действиями, которые ведут российские войска с целью захвата новых территорий.

Наибольший рост числа жертв в июле повлек за собой удары российских окупантов авиабомбами. В результате погибли 67 человек и еще 209 были ранены, тогда как в июне такие атаки привели к 114 жертвам (34 погибших и 80 раненым).

Хотя количество жертв от ударов ракетами большой дальности и барражирующих боеприпасов уменьшилось примерно на 20% в июле по сравнению с июнем, они остаются главной угрозой для гражданского населения. Эти виды вооружений стали причиной почти 40% всех случаев гибели и ранения среди гражданских, особенно в крупных городах, таких как Киев, Днепр и Харьков.

На втором месте по количеству жертв атаки дронами ближнего радиуса действия. Они составили 24% всех случаев (64 погибших и 337 раненых).

В июле пострадавшие гражданские были зафиксированы в 18 областях Украины и в столице.

