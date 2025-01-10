На фронте в Донецкой области заметно снизилась активность российских войск, а также сократилось количество атак с использованием планирующих бомб. В то же время, это высокоточное оружие остается серьезной угрозой как для украинских военных, так и для гражданского населения, пишет Business Insider.

Авиаудар РФ

По информации издания, уменьшение авиаударов стало возможным благодаря успешным атакам украинских беспилотников на российские авиабазы и склады боеприпасов в течение лета и осени. Кроме того, улучшение противовоздушной обороны Украины также играет немаловажную роль.

В материале подчеркивается, что Россия активно использует планирующие бомбы, превращающие обычные боеприпасы в высокоточное оружие. Спустя короткое время полета, малую радиолокационную заметность и непредсказуемые траектории их сложно перехватить.

Однако, по словам майора подразделения радиоэлектронной борьбы Юрия, количество таких атак уменьшилось на 70% по сравнению с летним периодом. Он объясняет это успешными ударами по российским авиабазам, а также страхом российских пилотов из-за ожидаемых поставок истребителей F-16 Украине.

Егор Чернев, заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, подчеркнул, что удары по российским аэродромам заставили страну-агрессора перемещать тактическую авиацию вглубь своей территории. Это снизило частоту вылетов и дало украинским силам больше времени на выявление вражеской авиации.

Кроме того, Украина активно использует средства радиоэлектронной борьбы, снижающие эффективность российских планирующих бомб. Эксперт Института изучения войны Джордж Баррос отмечает, что подобные действия замедляют наступательные операции российских сухопутных войск.

Однако для окончательного нейтрализования угрозы Украина нуждается в дополнительных поставках дальнобойного оружия от США и НАТО. Это позволит усилить давление на российские авиабазы и минимизировать риск авиаударов, отмечает Баррос.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о истинной причине наступления Сил обороны в Курской области.



