Число погибших после удара по Запорожью продолжает увеличиваться: под завалами еще есть люди

В Запорожье в результате ракетного удара по частной поликлинике, произошедшего 10 декабря, уже десять погибших. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Поисковые работы. Фото: ГСЧС Украины

Тело женщины извлекли спасатели из-под завалов здания, разрушенного российской ракетой 10 декабря.

Таким образом, количество погибших возросло до десяти. 22 человека ранены.

Под завалами остается еще один человек, отмечает Иван Федоров. Поиски продолжаются.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что ночью с 10 на 11 декабря спасатели ГСЧС достали из-под завалов двух женщин – они в больнице. По данным ГСЧС Украины, во время поисково-спасательных работ на линию Службы спасения "101" позвонили по телефону две женщины, которые сообщили, что находятся под завалами разрушенного здания.

В ходе беседы спасатели профессионально выяснили детали, чтобы определить их точное местонахождение. Получив важную информацию, чрезвычайники с помощью спецоборудования освободили пострадавших. Более семи часов женщины находились под обломками в ожидании помощи. Благодаря слаженной работе спасателей их удалось извлечь из ловушки и передать медикам. После осмотра врачами скорой помощи обе женщин госпитализировали в медицинское учреждение.

Аварийно-спасательные работы продолжаются. На месте работают все экстренные службы города, психологи ГСЧС оказывают помощь гражданам.

Иван Федоров в 10:03 сообщил, что по предварительным данным повреждены 20 жилых домов и три нежилых здания. В ликвидации последствий вражеского удара задействовано более 160 человек и полсотни единиц техники. Спасатели продолжают доставать тела погибших из-под завалов, а в больнице также умирают тяжелораненые пострадавшие.