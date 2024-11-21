Численность войск КНДР в Курской области: разведка Южной Кореи обновила данные

Разведка Южной Кореи сообщила, что КНДР отправила около 11 тыс. северокорейских военнослужащих в Курскую область России для участия в войне против Украины. Кроме того, некоторые из них уже активно участвовали в боях против украинских сил.

Войска КНДР. Фото иллюстративное

Член парламентского комитета по разведке Южной Кореи Ли Сон Квен, ссылаясь на данные Национальной разведывательной службы, заявил о 10 900 солдатах КНДР в Курской области. Эта группа включает в себя солдат из воздушно-десантных подразделений и морской пехоты КНДР.

Ли Сон Квен указывает, что кроме северокорейских солдат КНДР отправила в Россию дополнительное вооружение: самоходные гаубицы и реактивные системы залпового огня. Вероятно, это оружие будет использовано на войне в Украине.

По словам другого члена парламентского комитета Пак Сун Она, визит министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хуей в Москву в этом месяце был знаковым. Она встретилась с Владимиром Путиным, что выходит за рамки стандартных протокольных визитов. По его словам, эти переговоры могли касаться дальнейшего сотрудничества, включая возможный визит Ким Чен Ына в Россию.

Также Ли Сон Квен прокомментировал слова Владимира Зеленского, что Россия может привлечь на войну 100 тысяч. солдат КНДР. По его словам, разведка Южной Кореи это не подтверждает, однако отмечает, что в случае длительных боевых действий Северная Корея может прислать дополнительные войска.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США пригрозили России из-за войск КНДР на войне в Украине

Также "Комментарии" писали о Путине, который сделал неожиданный подарок Ким Чен Ыну.