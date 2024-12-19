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Численность армии РФ в Украине растет: Сырский озвучил шокирующие данные

В 2024 году российская армия в Украине выросла на 100 тысяч

сегодня, 00:40
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Марьян Ощановский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в 2024 году россияне увеличили количество своих войск в Украине на 100 тысяч человек.

Численность армии РФ в Украине растет: Сырский озвучил шокирующие данные

РФ наращивает армию. Фото из открытых источников

"Чисельность российских войск постоянно увеличивается. В этом году на украинской земле находится дополнительно 100 тысяч российских солдат. Наша главная цель в защите — нанести противнику максимальные потери на поле боя и уничтожить его военный потенциал в глубине его территории", — сообщил Александр Сырский.

По словам Главнокомандующего ВСУ, российско-украинская война вышла на новый технологический уровень.

"Помимо противостояния вооруженных сил, также нужно говорить о противостоянии технологий", — отметил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики пытаются захватить Большую Новоселку в Донецкой области, после чего могут перейти к оккупации Днепропетровской области. "Большая Новоселка — это огромный узел, который открывает россиянам возможности для дальнейшего наступления на нескольких направлениях. Речь идет как о направлении на север Донецкой области в сторону Покровска, так и в направлении запада — Запорожской области. Не исключено, что россияне имеют в своих планах также вторжение в Днепропетровскую область", — рассказал Богдан Петренко.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что США не были заранее проинформированы о запланированной ликвидации российского генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в Москве. Как пишет издание AFP, об этом рассказал чиновник США на условиях анонимности. Собеседник заверил, что США не знали заранее об операции, в ходе реализации которой погиб российский генерал.



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Источник: https://www.lemonde.fr/international/article/2024/12/17/le-commandant-en-chef-de-l-armee-ukrainienne-le-general-oleksandr-syrsky-dresse-le-bilan-d-une-annee-de-combats-intenses_6453674_3210.html
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