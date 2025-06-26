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Чиновник НАТО: Украину ждет «напряженное и сложное лето», – СМИ

Несмотря на замедление экономики, ожидается, что Россия сможет финансировать свою войну до 2027 года

26 июня 2025, 07:38
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Недилько Ксения

Представители НАТО прогнозируют, что Россия продолжит медленно продвигаться в Украине этим летом, несмотря на большие потери, ситуация остается мрачной, и мало признаков прорыва с обеих сторон. Об этом сообщает издание Defense One со ссылкой на высокопоставленного чиновника НАТО на условиях анонимности.

Чиновник НАТО: Украину ждет «напряженное и сложное лето», – СМИ

В НАТО прогнозируют, что в Украине будет "сложное" лето

"Суть в том, что ситуация на поле боя остается сложной. Украина продолжает демонстрировать много новаторского духа… но нас ждет стрессовое и тяжелое лето", – заявил журналистам во вторник на саммите НАТО чиновник НАТО.

Россия продолжает "стабильное наступление" в Сумской области на северо-востоке Украины и, похоже, создает буферную зону вокруг вторжения Украины под Курском, сказал чиновник. Российские войска также активизируют операции в Запорожье на юго-востоке Украины, добавил он.

Однако чиновник не предусмотрел существенных изменений на линии фронта. Несмотря на давление на всем фронте, России не хватает резервов, чтобы воспользоваться каким-либо прорывом. По словам чиновника, российские войска в этом году несут около 1300 потерь в день, а сейчас у них более миллиона погибших и раненых солдат.

Способность России создавать оружие остается сильной. Производство включает около 130 новых и восстановленных танков в месяц, а также около 3 миллионов артиллерийских снарядов в год. (Армия США стремится достичь 1 миллиона снарядов в год к 2026 году.)

Но, хотя военный сектор страны работает на полную мощность, российские чиновники предупреждают, что экономика страны может оказаться на грани рецессии. По словам чиновника, страна работает с "очень напряженным" гражданским населением.

Но Россия все еще сможет финансировать войну, по меньшей мере, до 2027 года, прогнозирует чиновник: "По сути, Кремль идет на компромиссы ради долгосрочного экономического здоровья в России, ради краткосрочного финансирования этой войны".

А надежды на дипломатическое разрешение конфликта остаются призрачными. Чиновник заявил, что НАТО продолжает сомневаться в том, что Россия заинтересована в содержательных переговорах по прекращению огня.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Владимир Зеленский на саммите НАТО поделился новыми подробностями своей встречи с президентом США Дональдом Трампом.



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Источник: https://www.defenseone.com/threats/2025/06/stressful-and-difficult-summer-ahead-ukraine-nato-official-warns/406276/
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