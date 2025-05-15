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Лиля Воробьева
Российские оккупационные силы сосредоточили свои усилия на продвижении в направлении четырех важных промышленных центров Донбасса: Константиновки, Дружковки, Краматорска и, прежде всего, Славянская. Об этом сообщил военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев в комментарии Главреду.
Ситуация на фронте (фото из открытых источников)
По мнению эксперта, Славянск имеет исключительное стратегическое значение из-за своего расположения рядом с крупнейшими в Европе месторождениями сланцевого газа. Если эти территории будут потеряны, это фактически исключит возможность реализации договоренностей о совместной добыче недр из США. В случае сохранения контроля над ними со стороны Вооруженных сил Украины страна сможет сделать важный шаг к энергетической независимости.
Эксперт подчеркнул, что в ближайшее время следует ожидать активизацию боевых действий на Донецком направлении. Российские войска стремятся взять под полный контроль всю территорию Донецкой области. В то же время, по его словам, давление также будет расти на Лиманском и Северском направлениях, поскольку РФ будет пытаться завершить захват Луганской области, где под контролем Украины остаются только два населенных пункта.
Кроме того, Снегирев предположил, что в случае четкого сигнала со стороны Запада о готовности к введению серьезных экономических санкций против России это может повлиять на позицию Кремля. Такой шаг, по его мнению, может стать важным сдерживающим фактором и сказаться на динамике ситуации в преддверии возможного начала прямых переговоров между Киевом и Москвой. При таком развитии событий, как подчеркнул эксперт, нынешние опасения могут оказаться преждевременными.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский сообщил, где Россия уже начала свое наступление . Отвечая на вопрос корреспондентки Новости. Live Галины Остаповец, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что украинские военные отчитываются о наступлении армии РФ на всех участках фронта. Кроме того, в Сумской области кафиры сформировали почти 70 тысяч военных для штурмов.Также Зеленский объяснил, что в Турцию приехали представители всех разведок. Но Буданова нет, потому что "безопасный блок" в делегации возглавляет один человек — глава СБУ. Также присутствует и начальник Генштаба ВСУ. Все это ради безопасности.
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