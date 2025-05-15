Российские оккупационные силы сосредоточили свои усилия на продвижении в направлении четырех важных промышленных центров Донбасса: Константиновки, Дружковки, Краматорска и, прежде всего, Славянская. Об этом сообщил военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев в комментарии Главреду.

Ситуация на фронте (фото из открытых источников)

По мнению эксперта, Славянск имеет исключительное стратегическое значение из-за своего расположения рядом с крупнейшими в Европе месторождениями сланцевого газа. Если эти территории будут потеряны, это фактически исключит возможность реализации договоренностей о совместной добыче недр из США. В случае сохранения контроля над ними со стороны Вооруженных сил Украины страна сможет сделать важный шаг к энергетической независимости.

"Не случайно в 2014 году Гиркин со своими отрядами двинулся именно на Славянск — чтобы заблокировать возможность добычи сланцевого газа, в частности, американской компанией Shell. Также неслучайно всеукраинское объединение "Свобода" еще в 2012 году — задолго до начала АТО — выступало против добычи Украины".

Эксперт подчеркнул, что в ближайшее время следует ожидать активизацию боевых действий на Донецком направлении. Российские войска стремятся взять под полный контроль всю территорию Донецкой области. В то же время, по его словам, давление также будет расти на Лиманском и Северском направлениях, поскольку РФ будет пытаться завершить захват Луганской области, где под контролем Украины остаются только два населенных пункта.

"Итак, май будет отмечен высоким уровнем возможной военной эскалации со стороны РФ", — подчеркнул военный аналитик.

Кроме того, Снегирев предположил, что в случае четкого сигнала со стороны Запада о готовности к введению серьезных экономических санкций против России это может повлиять на позицию Кремля. Такой шаг, по его мнению, может стать важным сдерживающим фактором и сказаться на динамике ситуации в преддверии возможного начала прямых переговоров между Киевом и Москвой. При таком развитии событий, как подчеркнул эксперт, нынешние опасения могут оказаться преждевременными.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский сообщил, где Россия уже начала свое наступление . Отвечая на вопрос корреспондентки Новости. Live Галины Остаповец, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что украинские военные отчитываются о наступлении армии РФ на всех участках фронта. Кроме того, в Сумской области кафиры сформировали почти 70 тысяч военных для штурмов.

Также Зеленский объяснил, что в Турцию приехали представители всех разведок. Но Буданова нет, потому что "безопасный блок" в делегации возглавляет один человек — глава СБУ. Также присутствует и начальник Генштаба ВСУ. Все это ради безопасности.