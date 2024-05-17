Четверо военных дали бой российским штурмовикам: эпическое видео

Российская штурмовая группа 15 мая пыталась атаковать украинские позиции под Липцами в Харьковской области. Однако, как отмечает журналист Юрий Бутусов, оккупанты попали в засаду, которую мастерски организовала пехота 3-го батальона 13-й бригады Нацгвардии "Хартия".

Бригада "Хартия"

"Просто эпические кадры, как четверо хартийцев вышли в полный рост из зеленки, чтобы получить максимальный обзор, и стоя расстреливают российских штурмовиков, чтобы точно заметить и добить всех россиян, которые начали панически бежать с места боя. Всех, кто не сдался в плен, уничтожили точные сбросы гранат операторов дронов подразделения Нацгвардии "Острые Картузы", снявшие на видео этот бой",

– рассказал Бутусов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российские террористы пытаются организовать свое наступление на Харьковскую область. Пока они сумели захватить несколько сел в так называемой серой зоне, идут бои за город Волчанск. Там враг сумел оккупировать восточную часть города. По информации полиции, оккупанты захватили в плен 40 гражданских, их держат в подвалах и проводят допросы. Кроме того, известно, что российские военные убили пожилого мужчину, пытавшегося от них убежать. Все люди, находившиеся рядом с ним, захвачены в плен.

Кроме того, как сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, ситуация в Харьковской области напряженная, враг не оставляет попыток захватить Волчанск. По его словам, у Силы обороны есть задача остановить продвижение оккупантов, а затем вытеснить их за границу.

Вместе с тем, по информации Романа Доника, сейчас наступление оккупантов на Харьковском направлении проваливается , потому что у них есть огромные проблемы с логистикой.