Четверо военных дали бой российским штурмовикам: эпическое видео

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Ткачик Олеся
Российская штурмовая группа 15 мая пыталась атаковать украинские позиции под Липцами в Харьковской области. Однако, как отмечает журналист Юрий Бутусов, оккупанты попали в засаду, которую мастерски организовала пехота 3-го батальона 13-й бригады Нацгвардии "Хартия".
Бригада "Хартия"
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российские террористы пытаются организовать свое наступление на Харьковскую область. Пока они сумели захватить несколько сел в так называемой серой зоне, идут бои за город Волчанск. Там враг сумел оккупировать восточную часть города. По информации полиции, оккупанты захватили в плен 40 гражданских, их держат в подвалах и проводят допросы. Кроме того, известно, что российские военные убили пожилого мужчину, пытавшегося от них убежать. Все люди, находившиеся рядом с ним, захвачены в плен.
Кроме того, как сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, ситуация в Харьковской области напряженная, враг не оставляет попыток захватить Волчанск. По его словам, у Силы обороны есть задача остановить продвижение оккупантов, а затем вытеснить их за границу.
Вместе с тем, по информации Романа Доника, сейчас наступление оккупантов на Харьковском направлении проваливается , потому что у них есть огромные проблемы с логистикой.
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