Прославившийся своими жесткими высказываниями бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон дал интервью, в котором резко критиковал кремлевского диктатора Владимира Путина. Об этом пишет BILD.

Борис Джонсон. Фото из открытых источников

Джонсон назвал войну в Украине "архаической и варварской", подчеркнув, что у российского лидера больше нет оправданий для продолжения кровопролития.

"Эстония, Латвия и Литва больше не являются частью Российской империи. Так же, как и Украина. Все кончилось, кончилось, кончилось, кончилось. Империи больше не существует, Владимир, чертов идиот", — заявил Джонсон.

Бывший премьер-министр провел параллель с Британской империей, отметив, что Великобритания "удовлетворена своей постимперской ролью" и не пытается силой вернуть старые колонии. Кроме того, Джонсон призвал НАТО принять Украину в альянс, назвав нынешнюю позицию альянса "хронически неоднозначной".

В период своего премьерства (2019-2022) Борис Джонсон стал одним из самых активных западных лидеров, поддерживающих Украину на фоне нападения России. Он несколько раз посещал Киев во время войны, выражая солидарность и обещая дальнейшую помощь британскому правительству.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что соперница Шольца заявила, что запустит "Северный поток", если станет канцлером Германии. Отмечается, что американский миллиардер Илон Маск подключился к прямой трансляции партийной конференции на своей платформе X, тем самым снова предоставив партии AfD огромный международный охват.