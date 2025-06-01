"Черная неделя" для защитников Украины: что происходит на фронте

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Slava Kot
Военный обозреватель немецкого издания BILD Юлиан Репке назвал последнюю неделю мая для украинских защитников "черной". Он связал это с отказом Германии передать ракеты "Таурус" для Украины, а также ускоренные темпы продвижения россиян на фронте.
Война в Украине. Фото из открытых источников
Юлиан Репке считает, что в Берлине Владимир Зеленский получил холодный отпор от канцлера Фридриха Мерца по вопросу ракет "Таурус", тогда как в Украине российские войска имеют успех на фронте и, возможно, начали летнее наступление.
Военный обозреватель указывает, что за последние семь дней мая российская армия захватила 18 украинских населенных пунктов и около 200 квадратных километров. ВСУ отступили в Сумской, Харьковской и Донецкой областях.
Аналитики исследовательской группы Ukraine Control Map считают, что "Украина не в состоянии остановить это наступление". Причиной этого называют недостаток личного состава ВСУ, который спровоцировал преимущество России в численности пехоты, что соответственно влияет на ситуацию на фронте.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне захватили новый населенный пункт в Сумской области.
Также "Комментарии" писали об отчете Институт изучения войны, в котором аналитики рассказали о планах Путина. По их заявлениям, Россия готовится к длительной войне против Украины с перспективой противостояния с НАТО.
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