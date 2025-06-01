"Черная неделя" для защитников Украины: что происходит на фронте

Военный обозреватель немецкого издания BILD Юлиан Репке назвал последнюю неделю мая для украинских защитников "черной". Он связал это с отказом Германии передать ракеты "Таурус" для Украины, а также ускоренные темпы продвижения россиян на фронте.

Война в Украине. Фото из открытых источников

Юлиан Репке считает, что в Берлине Владимир Зеленский получил холодный отпор от канцлера Фридриха Мерца по вопросу ракет "Таурус", тогда как в Украине российские войска имеют успех на фронте и, возможно, начали летнее наступление.

"Черная неделя для защитников Украины! В Берлине президент Владимир Зеленский получил отказ канцлера Фридриха Мерца по поставкам ракет "Таурус", а дома российская армия продвигается все быстрее. Пока полный успех россиян", — пишет Репке.

Военный обозреватель указывает, что за последние семь дней мая российская армия захватила 18 украинских населенных пунктов и около 200 квадратных километров. ВСУ отступили в Сумской, Харьковской и Донецкой областях.

"Под Сумами особенно тяжелое положение: там российские войска после приказа Путина о создании "буферной зоны" перешли в наступление", – пишет BILD.

Аналитики исследовательской группы Ukraine Control Map считают, что "Украина не в состоянии остановить это наступление". Причиной этого называют недостаток личного состава ВСУ, который спровоцировал преимущество России в численности пехоты, что соответственно влияет на ситуацию на фронте.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне захватили новый населенный пункт в Сумской области.

Также "Комментарии" писали об отчете Институт изучения войны, в котором аналитики рассказали о планах Путина. По их заявлениям, Россия готовится к длительной войне против Украины с перспективой противостояния с НАТО.