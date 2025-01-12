Через Мариуполь оккупанты вывозят краденый уголь с оккупированных территорий

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Недилько Ксения
За 11 дней января из Мариупольского порта вышли два морских балкера с углем. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию советника Мариупольского городского головы Петра Андрющенко.
Порт Мариуполя. Фото: Петр Андрющенко
По его данным, уголь – украденный и завезенный из оккупированной Луганской области железной дорогой.
В течение недели для сыпучих грузов обустроили еще один причал. Готовят каолин (редкоземная белая глина) для отгрузки.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что на оккупированных территориях происходит активная переброска военной техники тягачами. Преимущественно из Новоазовского направления (из России) через Мариуполь в Бердянский и Никольское направление почти в равном количестве. Об этом сообщает советник городского головы Мариупольского Петр Андрющенко по информации Мариупольского сопротивления.
"Важная особенность. Все это происходит при обеспечении патрулей по всему прохождению колонны. В Никольской громаде Мариупольского района началось накопление живой силы и частично техники (мотопехотного направления) в близком к Розовскому району", — отметил он.
По его информации, активно заработал полигон возле с. Сартана к северо-востоку от Мариуполя (строившейся корейцы) по применению ствольной артиллерии. "Это соответствует увеличению "живой силы" новоконтрактников в этой части района, что довольно необычно. Потому что пока идет опрокидывание с приморской части района (Мариупольско-Бердянская агломерация). Высокая активность вражеской авиации, сопоставима с сентябрем/октябрем 2024 года. Впечатление, "перестали бояться летать". Потому что весь декабрь в этом направлении наблюдали значительное снижение", – отметил Андрющенко.
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