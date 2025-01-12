Через Мариуполь оккупанты вывозят краденый уголь с оккупированных территорий

За 11 дней января из Мариупольского порта вышли два морских балкера с углем. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию советника Мариупольского городского головы Петра Андрющенко.

Порт Мариуполя. Фото: Петр Андрющенко

По его данным, уголь – украденный и завезенный из оккупированной Луганской области железной дорогой.

В течение недели для сыпучих грузов обустроили еще один причал. Готовят каолин (редкоземная белая глина) для отгрузки.

"Поставка грузов в порт не зафиксирована. Мы это связываем с ударами наших сил обороны по порту в Бердянске. Россияне считают это сейчас слишком рискованным", – пишет Андрющенко.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что на оккупированных территориях происходит активная переброска военной техники тягачами. Преимущественно из Новоазовского направления (из России) через Мариуполь в Бердянский и Никольское направление почти в равном количестве. Об этом сообщает советник городского головы Мариупольского Петр Андрющенко по информации Мариупольского сопротивления.

"Важная особенность. Все это происходит при обеспечении патрулей по всему прохождению колонны. В Никольской громаде Мариупольского района началось накопление живой силы и частично техники (мотопехотного направления) в близком к Розовскому району", — отметил он.

По его информации, активно заработал полигон возле с. Сартана к северо-востоку от Мариуполя (строившейся корейцы) по применению ствольной артиллерии. "Это соответствует увеличению "живой силы" новоконтрактников в этой части района, что довольно необычно. Потому что пока идет опрокидывание с приморской части района (Мариупольско-Бердянская агломерация). Высокая активность вражеской авиации, сопоставима с сентябрем/октябрем 2024 года. Впечатление, "перестали бояться летать". Потому что весь декабрь в этом направлении наблюдали значительное снижение", – отметил Андрющенко.