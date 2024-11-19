Через 10-15 дней следует ожидать ухода украинских сил: детали

Полковник запаса ВСУ и военный эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк проанализировал основные тенденции линии фронта и указывает на стабильное ухудшение ситуации в трех точках: в районе Купянска, возле Курахово и Краматорском направлении, где россияне продвинулись в местах, которые им не были доступны свыше года. По его словам, украинские силы будут отходить по некоторым направлениям, а россияне будут искать новые попытки наступления.

Украина может отвести войска из Курахового. Фото из открытых источников

Виктор Кевлюк в комментариях "Эспрессо" рассказал, что на Кураховском направлении ожидается уход украинских сил. Как объясняет военный эксперт, такой шаг необходим, чтобы не попасть в окружение и получить лучшие позиции для обороны.

"В ближайшие 10-15 суток следует ожидать отхода оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" как с Курахово, так и с северного берега Кураховского водохранилища. Там территория абсолютно непригодна для ведения обороны, потому что простреливаемая равнина наблюдается на огромном количестве километров. Надо отходить на более выгодный для обороны рубеж, пока не оцепили эту группировку", — указывает Кевлюк.

Также военный эксперт прогнозирует в ближайшие месяцы попытки России захватить Покровск и Мирноград. Кроме того, в первой половине 2025 года россияне будут двигаться на Краматорск.

"В ближайшие, вероятно, 2-3 месяца будет попытка противника захватить Покровск ну и параллельно Мирноград. Вопрос с захватом пояса крепостей Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка откладываются куда-то на первое полугодие следующего года, потому что у противника нет необходимой группировки, чтобы выполнить такую масштабную оперативно-стратегическую задачу", — прогнозирует Кевлюк.

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