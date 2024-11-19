Через 10-15 дней следует ожидать ухода украинских сил: детали

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Slava Kot
Полковник запаса ВСУ и военный эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк проанализировал основные тенденции линии фронта и указывает на стабильное ухудшение ситуации в трех точках: в районе Купянска, возле Курахово и Краматорском направлении, где россияне продвинулись в местах, которые им не были доступны свыше года. По его словам, украинские силы будут отходить по некоторым направлениям, а россияне будут искать новые попытки наступления.
Украина может отвести войска из Курахового. Фото из открытых источников
Виктор Кевлюк в комментариях "Эспрессо" рассказал, что на Кураховском направлении ожидается уход украинских сил. Как объясняет военный эксперт, такой шаг необходим, чтобы не попасть в окружение и получить лучшие позиции для обороны.
Также военный эксперт прогнозирует в ближайшие месяцы попытки России захватить Покровск и Мирноград. Кроме того, в первой половине 2025 года россияне будут двигаться на Краматорск.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о потерях России на войне в Украине за 1000 дней войны.
Также "Комментарии" писали о минимальных условиях Украины для переговоров с Россией.
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