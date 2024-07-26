Чем закончилась одна из крупнейших механизированных атак РФ в Донецкой области: детали

В среду, 24 июля, украинские защитники отразили одну из крупнейших механизированных атак РФ с октября 2023 года на западе Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны (ISW).

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Эксперты отмечают, что ВСУ остановили усиленную российскую механизированную атаку численностью в батальон возле Константиновки после того, как войска РФ продвинулись к юго-восточной окраине населенного пункта.

По заявлению украинской бригады, действующей на Кураховском направлении, россияне задействовали в атаке одновременно 11 танков, 45 боевых бронированных машин, редкую боевую машину "Терминатор", 12 мотоциклов и около 200 человек личного состава с нескольких тактических направлений.

Также бригада сообщила, что воздушная разведка Украины обнаружила механизированные колонны РФ на расстоянии, после чего ВСУ использовали артиллерию, беспилотники и минные поля для отражения российского наступления.

В результате боевых столкновений украинские силы повредили или уничтожили 6 российских танков, 7 ББМ и все 12 мотоциклов. После уничтожения первой волны техники враг отступил.

Последний раз ISW наблюдал, как войска РФ проводили механизированную атаку размером с батальон в Донецкой области в марте 2024 года. Более крупных механизированных наступлений россияне не проводили с первых дней четырехмесячной операции по захвату Авдеевки в октябре 2023 года.

Аналитики предполагают, что оккупанты, вероятно, намеревались продвинуться дальше в Константиновку в рамках своих условий по захвату населенного пункта и перерезанию шоссе Т-0524 Угледар-Константиновка.

В ведомстве напомнили, что российские источники уже давно определили перекрытие шоссе Т-0524 и нарушение украинских наземных линий связи с Угледаром — как основную тактическую цель на этом направлении.

Так, российский военкор недавно предположил, что войска РФ активизируют операции к югу от Константиновки и заставят ВСУ отступить с позиций в Угледаре и вокруг него.

ISW же делает прогноз, что россияне, скорее всего, не добьются оперативно значимых успехов в этом районе в ближайшем будущем, даже если они добьются тактически значимых успехов и заставят украинские силы отступить с близлежащих позиций.

Это объясняется тем, что окружающая территория не имеет оперативно значимых целей, в основном состоит из полей и изолированных небольших поселений, а также не имеет по близости значительных тактических высот.

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