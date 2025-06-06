Чем оправдана угроза российского "супероружия": Арестович рассказал, какие объекты может поразить "Орешник"

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Кречмаровская Наталия
Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия может применить при обстреле Украины "Орешник". В общем, эту ракету очень пиарили, даже глава Беларуси Александр Лукашенко попросил у Путина ракету. Чем опасно оружие и какие объекты может поражать, рассказал бывший советник Офиса Президента Украины Алексей Арестович.
"Супероружие" РФ. Фото портал "Комментарии"
Относительно действия ракеты он отметил, что она разъединяется на десятки суббоеприпасов, которые с огромной скоростью летят на цель.
По его словам, даже "болванки", обладая большой кинетической энергией, могут проникать глубоко под землю, поражая бункеры и подземные производства.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в феврале 2025 года сообщалось, что Россия якобы применила "Орешник" при обстреле Киева. Отмечалось, что ракета якобы разразилась на территории России.
В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности объяснили, что информация не соответствует действительности. Новость базировалась на предположениях украинского военного Кирилла Сазонова.
К тому же, официальных подтверждений пуска "Орешника" не было ни с украинской стороны, ни со стороны РФ.
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