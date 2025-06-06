Чем оправдана угроза российского "супероружия": Арестович рассказал, какие объекты может поразить "Орешник"

Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия может применить при обстреле Украины "Орешник". В общем, эту ракету очень пиарили, даже глава Беларуси Александр Лукашенко попросил у Путина ракету. Чем опасно оружие и какие объекты может поражать, рассказал бывший советник Офиса Президента Украины Алексей Арестович.

"Супероружие" РФ. Фото портал "Комментарии"

"Если коротко, то "Орешник" Украина сбить не может. При этом такая ракета может нанести серьезные разрушения. Все ракеты, кроме "Орешника", Украина может сбивать системами Patriot. Их не так много на вооружении, но они способны поражать крылатые, гиперзвуковые и баллистические ракеты типа "Искандер", — рассказал Арестович.

Относительно действия ракеты он отметил, что она разъединяется на десятки суббоеприпасов, которые с огромной скоростью летят на цель.

По его словам, даже "болванки", обладая большой кинетической энергией, могут проникать глубоко под землю, поражая бункеры и подземные производства.

"Учитывая большой радиус отклонения, удар такой ракетой по густонаселенному городу может повлечь за собой также жертвы среди гражданских", — отметил он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в феврале 2025 года сообщалось, что Россия якобы применила "Орешник" при обстреле Киева. Отмечалось, что ракета якобы разразилась на территории России.

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности объяснили, что информация не соответствует действительности. Новость базировалась на предположениях украинского военного Кирилла Сазонова.

К тому же, официальных подтверждений пуска "Орешника" не было ни с украинской стороны, ни со стороны РФ.



