Чем для Украины обернется потеря Покровска: какая опасность ждет

Ситуация вокруг Покровска в Донецкой области остается критической. Если город окажется под контролем россиян, это может открыть им путь к стратегически важной агломерации Славянск-Краматорск. Об этом в эфире Фабрики новостей рассказал военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

Бои за Покровск (фото из открытых источников)

По его словам, Покровск является приоритетом №1 для российской армии. Кроме того, враг активно действует в районе Новопавловки и продвигается на Купянском направлении, где, вероятно, проводит наступательные действия, чтобы отвлечь силы ВСУ.

Эксперт отмечает, что на карте "горловина" вокруг Покровска — то есть полоса, пока удерживаемая украинскими силами — ежедневно сужается. Сейчас ее ширина составляет около 15 км или меньше. Похожая ситуация возле Константиновки, где горловина немного шире — до 25 км.

"Если мы потеряем Покровск, враг получит прямой коридор в большую агломерацию Славянск-Краматорск, где размещены ключевые украинские институции – областная администрация, силовые структуры", — подчеркнул Ступак.

В то же время, он обратил внимание на ситуацию в Днепропетровской области, где россияне пытаются прорвать оборону в районе Новопавловки. По словам бойцов, постоянного присутствия окупантов в регионе пока нет – враг не может закрепиться. Однако атаки продолжаются: оккупанты регулярно заходят на территорию области, понесут потери, но не прекращают попыток прорыва.

Эксперт призвал не сосредотачиваться только на одном направлении, ведь враг одновременно оказывает давление сразу на нескольких фронтах.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что РФ пошла на циничный шаг в отношении женщин в Покровске. Российские военные начали привлекать женщин к штурмовым операциям, о чем сообщают со стороны Покровска, из-за острой нехватки личного состава. Дмитрий Жмайло, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, в эфире 24 Канала рассказал, что из-за дефицита солдат Россия отправляет на передовую не только женщин, но и персонал с небоевых должностей — поваров, логистов и мобилизованных гражданских. Этот процесс вызван необходимостью постоянного проведения атак.

По его словам, сейчас не жалеют даже женщины. Кроме того, как отмечали в Главном управлении разведки, Россия активно использует для боевых действий заключенных, включая тех, кто отбывает условные сроки и находится под контролем так называемых правоохранительных органов.