Чехия тайно поставляла Украине оборудование для Ровенской АЭС

Входящая в группу ČEZ чешская компания Plzeňská Škoda JS успешно осуществила скрытую доставку восьми поводов для реакторов Ровенской атомной электростанции в Украине. Это оборудование важно для обеспечения стабильной и безопасной работы ядерных реакторов, особенно в условиях энергетического кризиса, вызванного постоянными обстрелами инфраструктуры Украины со стороны России.

Ровенская АЭС. Фото: Getty Images

Эта поставка осуществлялась в условиях строгой секретности. Представитель компании Карел Самец пояснил, что разглашение информации было отложено до момента, когда последняя часть оборудования достигла места назначения.

"Мы были вынуждены действовать осторожно из-за постоянных атак России на энергетическую инфраструктуру Украины",— отметил он.

Это критически важно для поддержания баланса энергосистемы и надежной поставки электроэнергии украинским потребителям.

Кроме того, компания ÚJV Řež, также входящая в группу ČEZ, поставила специальный кабель весом 13 тонн. Этот компонент предназначен для усиления защитной оболочки реактора, что повышает его устойчивость к внешним воздействиям.

Кроме того, компания Škoda JS передала Ровенской АЭС 76 единиц накопителей. Основная часть оборудования уже введена в эксплуатацию, а запасные устройства будут использоваться при необходимости замены.

На сегодняшний день ŠKODA JS является единственным в мире производителем, способным обеспечивать украинские атомные электростанции таким типом приводов, что делает компанию незаменимым партнером для Украины. Ранее это оборудование также поставлялось из России, но из-за военной агрессии и разрыва сотрудничества Украина ищет альтернативных производителей.

"Это не просто коммерческое соглашение, а вклад в обеспечение энергетической безопасности Украины в условиях войны", — подчеркнул Карел Самец.

ŠKODA JS планирует расширять сотрудничество с другими украинскими атомными электростанциями. В частности обсуждаются возможности модернизации оборудования на Южноукраинской АЭС. Кроме того, компания уже активно участвует в проектах по расширению Хмельницкой АЭС, которые были объявлены ранее.

Напомним, Чехия активно поддерживает Украину, что остается приоритетом ее внешней политики и политики безопасности.

Портал "Комментарии" ранее писал, что в анонимных группах в Facebook распространяют информацию, якобы россияне ударили по Ровенской АЭС баллистической ракетой "Орешник", в результате чего все энергоблоки повреждены и горят.