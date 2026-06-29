Чего ждать от развития войны в Украине: в ВСУ шокировали тремя сценариями

Офицер ВСУ и политолог Андрей Ткачук очертил три возможных сценария развития российско-украинской войны, отметив, что каждый из них зависит от решений Кремля, состояния экономик обеих стран и ситуации на фронте. Об этом он заявил в эфире телеканалов Эспрессо и Slawa.TV.

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По мнению военного, наиболее вероятным вариантом является попытка перейти к переговорному процессу и постепенному прекращению активных боевых действий. Он напомнил, что некоторые международные медиа уже писали о возможном поэтапном подходе к завершению войны. Первый этап может предусматривать ограничение дальнобойных ударов в зимний период, что позволило России стабилизировать ситуацию с топливом, а Украине — уменьшить нагрузку на энергетическую систему. Следующим шагом по такому сценарию может стать попытка заморозить боевые действия непосредственно на линии фронта.

Вторым сценарием Ткачук назвал резкое усиление мобилизационных мер в России. По его убеждению, если Кремль и дальше будет стремиться реализовать свои военные планы на Донбассе, ему понадобится гораздо больше личного состава.

"Следующий сценарий, который более радикален и критичен, — усиление мобилизации на территории РФ. Путин все-таки захочет достичь определенных целей на Донбассе, соответственно, для этого нужно найти большое количество личного состава. Очевидно, в России нужно будет проводить более жесткие мобилизационные действия", — отметил офицер.

Третий вариант, по словам Ткачука, состоит в сохранении нынешнего формата войны. В таком случае Россия будет продолжать медленное наступление, рассчитывая на длительное истощение Украины. В то же время этот сценарий также несет риски для Кремля, ведь Украина все активнее применяет дальнобойные беспилотники, нанося удары по военным и промышленным объектам на территории РФ. Это может существенно усложнить ситуацию внутри России и усилить давление на ее экономику.

Портал "Комментарии" уже писал, что в Кремле сообщили, что во время неформальной встречи в Валдае российский диктатор Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко уделили значительное внимание теме войны против Украины. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя переговоры российским государственным СМИ.