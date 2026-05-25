Чего ждать Киеву после страшного удара РФ: озвучена неожиданность цели Путина

24 мая российская оккупационная армия нанесла один из самых мощных ракетных ударов по Киеву, применив почти весь арсенал вооружения. На фоне этого начались появляться версии, что подобные действия могут являться признаком вероятной подготовки к повторному наступлению кремлевского диктатора Владимира Путина на украинскую столицу. Портал "Комментарий" решил разобраться в этом вопросе, выяснив мнение нескольких ИИ.

В частности, ШИ Copilot утверждает, что связывать массированные удары по Киеву с вероятностью повторного наземного нападения следует очень осторожно. Сам факт интенсивных обстрелов свидетельствует о стремлении России держать столицу в постоянном напряжении, проверять эффективность систем ПВО и истощать ресурсы. Это создает атмосферу угрозы, которая может быть использована в качестве психологического инструмента для подготовки почвы к возможным действиям. В то же время реалии войны — значительные потери российской армии, укрепленная оборона Киева и поддержка партнеров делают масштабное повторное наступление маловероятным. Поэтому удары следует рассматривать скорее как тактику давления и истощения, чем прямое доказательство подготовки нового штурма. Они формируют картину постоянной опасности, но не гарантируют повторение сценария 2022 года.

В то же время ШИ ChatGPT убежден, что связывать массированные атаки по Киеву с вероятностью наземного наступления на столицу следует осторожно — это разные типы угроз. Ракетные и дроновые удары обычно имеют другие цели: давление на Украину, истощение ПВО, террор и влияние на общественные настроения. Их интенсивность может изменяться, но это не прямой признак подготовки сухопутного наступления. Для наступления нужны другие факторы: опрокидывание войск, формирование ударных группировок, накопление техники и ресурсов. Без этого обстрелы скорее свидетельствуют об эскалации воздушных атак, а не о штурме города.

В то же время, эти процессы могут пересекаться в рамках общей стратегии войны, поэтому ракетные удары следует рассматривать как элемент более широкого давления, а не прямой сигнал наземного наступления.

Тем временем ИИ Gemini считает, что связывать массированные обстрелы Киева с немедленным или стопроцентным повторным наступлением на столицу суши не стоит. Скорее эти атаки имеют другие стратегические цели. Среди аргументов – истощение ПВО: Киев имеет самую плотную оборону в стране. Ракеты и дроны запускают, чтобы заставить потратить дорогостоящие ракеты-перехватчики и выявить позиции комплексов (например, Patriot).

Еще одна цель – это террор и психологическое давление: столица – это символ. Удары по ней направлены на дестабилизацию общества, панику и принуждение к уступкам. Наконец, не стоит отвергать разрушение инфраструктуры: Цель — энергетика, логистика и центры принятия решений, а не подготовка плацдарма для пехоты.

Наземное наступление требует огромной группировки войск (сотни тысяч солдат), скрытого сосредоточения техники у границ и возведения логистических хабов. Современная разведка заметила это за месяцы до начала.

Портал "Комментарии" уже писал , что в России усиливается внутренняя борьба между разными политическими и силовыми группами, а центральная власть постепенно теряет монолитность. На этом фоне вокруг Владимира Путина, по оценкам экспертов, формируется все более напряженная и непредсказуемая среда, в которой уровень доверия к ближайшему окружению может снижаться.