Переговоры Украины и России в Стамбуле: какие условия Кремля

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Slava Kot
23 июля начнется третий раунд переговоров между Украиной и Россией в Турции во дворце Чираган, где проходила предварительная встреча делегаций. Политолог Кирилл Сазонов рассказал, стоит ли ожидать каких-либо сдвигов во время переговоров в Стамбуле.
Переговоры Украины и России в Стамбуле
Кирилл Сазонов высказал свое мнение по поводу переговоров в Стамбуле, где 23 июля встретится украинская и российская делегации. По его словам, переговоры не будут иметь результата на войну, ведь Россия снова выставит свои ультиматумы, которые неприемлемы для Украины.
Сазонов отмечает, что дипломатические сдвиги со стороны России возможны только в случае кардинальных изменений в российской экономике или ситуации на войне.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стало известно, кто возглавит делегацию Украины на переговорах с Россией в Стамбуле после перестановок в Кабмине.
Также "Комментарии" писали, что в Кремле заявили о готовности закончить войну против Украины дипломатией и назвали ключевое условие. Спикер Кремля Дмитрий Песков объяснил, что Россия пойдет на дипломатическое урегулирование ситуации, если таким образом будут достигнуты все цели, которые озвучил Путин в войне против Украины, в противном случае — война будет продолжаться.