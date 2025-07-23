Переговоры Украины и России в Стамбуле: какие условия Кремля

23 июля начнется третий раунд переговоров между Украиной и Россией в Турции во дворце Чираган, где проходила предварительная встреча делегаций. Политолог Кирилл Сазонов рассказал, стоит ли ожидать каких-либо сдвигов во время переговоров в Стамбуле.

Переговоры Украины и России в Стамбуле

Кирилл Сазонов высказал свое мнение по поводу переговоров в Стамбуле, где 23 июля встретится украинская и российская делегации. По его словам, переговоры не будут иметь результата на войну, ведь Россия снова выставит свои ультиматумы, которые неприемлемы для Украины.

"Стоит ли чего ждать от этих переговоров? Я практически уверен, что нет. Пока Кремль верит в возможности своей военной операции, переговоры они будут проводить исключительно в формате ультиматумов. С категорически неприемлемыми для Украины условиями", — считает политический обозреватель.

Сазонов отмечает, что дипломатические сдвиги со стороны России возможны только в случае кардинальных изменений в российской экономике или ситуации на войне.

"И пока принципиально ничего не изменится на фронте или в российской экономике – никаких подвижек в дипломатии не будет", — добавил Сазонов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стало известно, кто возглавит делегацию Украины на переговорах с Россией в Стамбуле после перестановок в Кабмине.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле заявили о готовности закончить войну против Украины дипломатией и назвали ключевое условие. Спикер Кремля Дмитрий Песков объяснил, что Россия пойдет на дипломатическое урегулирование ситуации, если таким образом будут достигнуты все цели, которые озвучил Путин в войне против Украины, в противном случае — война будет продолжаться.