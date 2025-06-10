Чеченская стратегия: назван страшный момент последних обстрелов Путина Украины

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Клименко Елена
Российский лидер Владимир Путин очень недоволен тем, что ему до сих пор не удалось захватить Украину под свой контроль. В этой связи он избрал так называемую чеченскую стратегию, применяя массированные атаки, чтобы заставить украинцев капитулировать, заявил политический обозреватель Виталий Портников.
Фото: из открытых источников
В частности, он акцентирует внимание на тактике российских атак против украинских городов.
Он напомнил, что российскому диктатору удалось решить чеченский вопрос из-за массовых бомбардировок Грозного и других городов, запугивания местного населения и установления марионеточного правительства. По словам Портникова, именно этот сценарий пытаются применить против украинцев сегодня.
По его словам, это можно увидеть в военных действиях обеих стран. Украина целенаправленно уничтожает российский военный потенциал, и в Москве этого не скрывают. В то же время, Россия ведет обстрелы жилых районов.
Портал "Комментарии" писал, что во вторник, 10 июня, Россия нанесла массированный удар Киеву — в результате обстрела были повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Россияне цинично оправдывают воздушную атаку на столицу, передает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
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