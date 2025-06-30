Чеченцев массово перебрасывают на Запорожское направление: что известно

Более 15 военных грузовиков с чеченцами вчера прибыло во временно оккупированный Мариуполь с территории РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.

Чеченцев массово перебрасывают на Запорожье

"По информации от наших источников, они должны переместиться в Запорожскую область (район Энергодара / Мелитополя / Васильевки) сегодня — завтра на ротацию. Это самый большой отряд чеченцев с 2023 года, который зафиксирован в Мариуполе. Очередное подтверждение максимальной логистической милитаризации города", – заметил Петр Андрющенко.





Напомним, портал "Комментарии" писал , что россияне массово перебрасывают технику и живую силу с юга на Сумщину. Более 10 САУ, системы ПВО и колонны более 40 грузовиков с БК и живой силой зафиксировали на оккупированных территориях, передает руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Он отмечает, что это массовая и самая большая переброска военной техники из Крыма и Херсонщины.

"В выходные через Мариуполь в сторону Новоазовска, далее в Таганрог россияне перебрасывали большое количество военной техники и личного состава. Зафиксировано не менее 10 САУ в состоянии "новая", и более 40 грузовиков с живой силой и БК и один комплекс ПВО. Далее их грузят на железную дорогу по нашей информации – опрокидывают в Курскую область. По факту на Сумщину", – отмечает Андрющенко. Он добавил, что доминирующая тактическая маркировка – треугольник в треугольнике.