Часть гарантий безопасности: Зеленский высказался о будущем Запорожской АЭС

Во время видеовстречи с украинскими журналистами президент Украины Владимир Зеленский убежден, что Запорожская атомная электростанция должна стать частью системы гарантий безопасности для страны.

Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников

"Это важные условия. Станция сейчас не работает. И без нас она не будет функционировать. Мы будем производить электроэнергию, поставлять ее потребителям и продавать в Европу", — отметил Зеленский.

Он добавил, что все международные партнеры Украины признают, что без атомной энергетики Украина не смогла бы пережить зиму, что привело бы к катастрофе.

Зеленский также отметил, что Украина заинтересована в подписании соглашения с США по использованию полезных ископаемых, но только после его доработки, чтобы документ включал гарантии безопасности. Это касается не только военной помощи, но и экономических и политических обязательств.

Напомним, что во время Мюнхенской конференции безопасности не удалось подписать украинско-американское соглашение о полезных ископаемых, поскольку в документе не были определены гарантии безопасности для Украины. Зеленский подчеркнул, что Украина не передает свои стратегические ресурсы другим странам, а речь идет только о сотрудничестве по добыче и переработке сырья.

Портал "Комментарии" уже писал, что оккупационное Минобороны РФ опубликовало видео с примечанием "срочно", на которых якобы видны "удары украинских войск из беспилотников и артиллерии по автоколонне с экспертами МАГАТЭ с целью срыва плановой ротации на Запорожской атомной электростанции" 12 февраля. Отмечается, что ранее эта ротация, которая должна была пройти 5 февраля, также была сорвана украинской стороной.