Часики тикают: почему у Украины осталось времени всего до конца июня

Пакет военной помощи Украине, принятый администрацией Джо Байдена, реализуется только до конца июня. С того времени Украина фактически может остаться без помощи ключевого партнера. При этом до сих пор нет четкого решения относительно продолжения этого пакета помощи со стороны США. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал глава Бюро национальной безопасности Польши Дариуш Луковский.

ВСУ. Фото: из открытых источников

"Любые решения требуют времени, поэтому возможно, что в июле мы увидим значительное уменьшение объемов поддержки Украины. Вопрос в том, сможет ли Европа заполнить этот пробел", — высказался чиновник.

Дариуш Луковский также заявил, что не видит никаких признаков для мирного компромисса между Украиной и Россией.

По словам генерала, несмотря на существенные потери на фронте, путинский режим не демонстрирует готовности пересматривать свои цели, которые уже неоднократно были озвучены на переговорах.

Речь идет о полной оккупации восточных регионов Украины, в частности Крыма, и требование признать их российскими. Это, как подчеркнул Луковский, абсолютно неприемлемо для Киева.

Генерал подчеркнул, единственной силой, способной изменить позицию Кремля, генерал назвал США. В частности, экономическое давление со стороны Вашингтона, поскольку "военное давление, похоже, не останавливает боевые действия".

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