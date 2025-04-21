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Цели Украины в войне кардинально изменились: военный встревожил заявлением

Военный предупредил, что вместо перемирия придут начальники из Москвы

сегодня, 14:29
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Автор:
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Ткачик Олеся

Так называемое пасхальное перемирие закончилось, и война пошла с новой силой, отмечает военный Юрий Касьянов.

Цели Украины в войне кардинально изменились: военный встревожил заявлением

Украина

По его словам, теперь многие ждут анонсированного Дональдом Трампом соглашения между Украиной и Россией о прекращении огня. Как подчеркнул военный, никто даже не говорит теперь о нашей победе, о наказании зла, о восстановлении территориальной целостности и репарации.

"Напротив – Штаты готовы признать Крым российским, оставить оккупированные территории болотам, и снять с России санкции. О вступлении в НАТО даже неудобно вспоминать", – подчеркнул Касьянов.

При этом он напомнил, что еще совсем недавно были планы победы, запреты на ведение каких-либо переговоров с кремлевским диктатором Владимиром Путиным и верили, что Крым скоро вернется в Украину.

"Куда же все делось? Все наши победы, наша надменность, наша высокомерие?.. Почему теперь единственный выход – это переговоры, и вопрос только в цене, которую мы заплатим за подлый, короткий и позорный "мир"? Почему вчера была одна установка – на победу, а теперь другая – на поражение?" – не понимает военный.

По его словам, кто-то должен был все варианты посчитать, придумать стратегию, написать план. У нас ведь есть Генштаб, Минобороны, ГУР, СБУ, Кабмин, СНБО, Ставка, Офис президента, наконец.

"Кто снова наладил? Или это те люди, которые не верили в угрозу великой войны, называли партнеров провокаторами, не хотели тратить деньги на армию, не желали заниматься оборонной промышленностью, и называли дроны "свадебными"? Может, пора перестать кровати переставлять в этом борделе? Иначе мы будем ждать не перемирия (о победе и говорить нечего), а начальников из Москвы", — подытожил Касьянов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Украина на фоне требования сдать Крым получила важный совет.




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Источник: https://www.facebook.com/brtcomua/posts/pfbid0x6P6ErHsPLri9tyCtXhExuNgrsRUks4Q7NzENnYWvkM5wnvYT6ZbS5aHwUhXatQ8l
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