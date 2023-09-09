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Цели Украины больше не совпадают с ее партнерами: что произошло и как дальше быть

Несмотря на скептические настроения на Западе, украинское контрнаступление будет получать столько поддержки, сколько потребуется

сегодня, 10:55 comments1866
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Кравцев Сергей
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После начала полномасштабного вторжения России в Украину главной целью Запада было остановить российские войска, не дать Путину достичь своей цели по оккупации всей Украины. В настоящее время эта цель достигнута. Однако цель Украины гораздо больше, а именно – деоккупировать всю оккупированную территорию. Потому и продолжаются жестокие бои. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Sky News".

Цели Украины больше не совпадают с ее партнерами: что произошло и как дальше быть

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Журналисты отмечают, что недавний опрос CNN показал, что большинство граждан США не в восторге от позиции Конгресса дополнительного финансирования для поддержки Украины в ее войне с Россией.


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Авторы материала отмечают, что на публике западные политики будут обещать, что поддержка Украины не снизится и будет продолжаться столько, сколько этого потребуется, однако, нет никакого сомнения, что "строгая реальность заключается в том, что цели Украины больше не совпадают с ее партнерами" .

"Запад обязался поддержать контрнаступление Украины, но будет расти скептицизм относительно того, можно ли достичь конечных целей Зеленского. Впрочем, партнерам нужно обеспечить европейскую безопасность – поэтому цели совпадают вокруг обеспечения послевоенного суверенитета Украины", – пишет издание.

Кроме того, добавляют журналисты, Украина может воспользоваться поддержкой и ресурсами Запада для восстановления поврежденной инфраструктуры.

Читайте на портале "Комментарии" — Украина может стать полноценным членом НАТО даже раньше, чем присоединиться к ЕС. Это станет гарантией безопасности всей Европы. Такое заявление в интервью "Голосу Америки" сделала вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

Также издание "Комментарии" сообщало – хотят ли россияне продолжать войну против Украины – о чем говорят соцопросы. Эксперты подробно проанализировали ситуацию.




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Источник: https://news.sky.com/story/the-west-remains-committed-to-ukraines-counteroffensive-but-theres-sceptism-over-zelenskyys-ultimate-objectives-12957480
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