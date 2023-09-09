Цели Украины больше не совпадают с ее партнерами: что произошло и как дальше быть

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Кравцев Сергей
После начала полномасштабного вторжения России в Украину главной целью Запада было остановить российские войска, не дать Путину достичь своей цели по оккупации всей Украины. В настоящее время эта цель достигнута. Однако цель Украины гораздо больше, а именно – деоккупировать всю оккупированную территорию. Потому и продолжаются жестокие бои. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Sky News".
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Журналисты отмечают, что недавний опрос CNN показал, что большинство граждан США не в восторге от позиции Конгресса дополнительного финансирования для поддержки Украины в ее войне с Россией.
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Авторы материала отмечают, что на публике западные политики будут обещать, что поддержка Украины не снизится и будет продолжаться столько, сколько этого потребуется, однако, нет никакого сомнения, что "строгая реальность заключается в том, что цели Украины больше не совпадают с ее партнерами" .
Кроме того, добавляют журналисты, Украина может воспользоваться поддержкой и ресурсами Запада для восстановления поврежденной инфраструктуры.
Читайте на портале "Комментарии" — Украина может стать полноценным членом НАТО даже раньше, чем присоединиться к ЕС. Это станет гарантией безопасности всей Европы. Такое заявление в интервью "Голосу Америки" сделала вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.
Также издание "Комментарии" сообщало – хотят ли россияне продолжать войну против Украины – о чем говорят соцопросы. Эксперты подробно проанализировали ситуацию.
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