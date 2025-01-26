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Цели «СВО» выполняют: враг захватил новые территории и имеет продвижение в Донецкой области

Россияне продвинулись в Донецкой области

сегодня, 07:06 comments1359
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Ткачик Олеся

Россияне идут к выполнению одной из целей так называемой "специальной военной операции" по захвату всей Донецкой области. Согласно информации проекта DeepState, враг сумел оккупировать населённый пункт Времивка.

Цели «СВО» выполняют: враг захватил новые территории и имеет продвижение в Донецкой области

Карта боев

Кроме того, по информации аналитиков DeepState, российские оккупанты имеют продвижение в нескольких населенных пунктах Донецкой области. В частности – в Торецке.

"Враг оккупировал Времивку, а также продвинулся в Великой Новоселке, Торецке, Котлино, у Надеевки, Петропавловки и Котлиного", — говорится в сообщении.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что мониторинговый аналитический проект DeepState сообщил об очередной попытке России пойти в наступление на поселок Елизаветовка в Донецкие области. Однако попытка россиян потерпела крах, несмотря на использование танка и другой военной техники. Как сообщает DeepState, отражен очередной накат на Елизаветовку, до которой так никто и не доехал.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по данным западных медиа, Силы обороны оказались в окружении в Великой Новоселке. При этом они полностью и отрезаны от снабжения. Издание Neue Zürcher Zeitung утверждает, что украинские военные заблокированы с трех сторон. Вроде бы они, чтобы выжить, пытаются эвакуироваться пешком или с помощью паромов через реку. При этом военные вынуждены покидать технику. Журналисты отмечают, что ситуация напоминает предварительные сложные отступления: под Авдеевкой год назад и под Угледаром в октябре прошлого года. При этом журналисты подчеркивают, что в обоих случаях командование слишком долго ждало безвыходной ситуации и слишком поздно отдало приказ об уходе.




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Источник: https://t.me/DeepStateUA/21149
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