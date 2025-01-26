Россияне идут к выполнению одной из целей так называемой "специальной военной операции" по захвату всей Донецкой области. Согласно информации проекта DeepState, враг сумел оккупировать населённый пункт Времивка.

Карта боев

Кроме того, по информации аналитиков DeepState, российские оккупанты имеют продвижение в нескольких населенных пунктах Донецкой области. В частности – в Торецке.

"Враг оккупировал Времивку, а также продвинулся в Великой Новоселке, Торецке, Котлино, у Надеевки, Петропавловки и Котлиного", — говорится в сообщении.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что мониторинговый аналитический проект DeepState сообщил об очередной попытке России пойти в наступление на поселок Елизаветовка в Донецкие области. Однако попытка россиян потерпела крах, несмотря на использование танка и другой военной техники. Как сообщает DeepState, отражен очередной накат на Елизаветовку, до которой так никто и не доехал.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по данным западных медиа, Силы обороны оказались в окружении в Великой Новоселке. При этом они полностью и отрезаны от снабжения. Издание Neue Zürcher Zeitung утверждает, что украинские военные заблокированы с трех сторон. Вроде бы они, чтобы выжить, пытаются эвакуироваться пешком или с помощью паромов через реку. При этом военные вынуждены покидать технику. Журналисты отмечают, что ситуация напоминает предварительные сложные отступления: под Авдеевкой год назад и под Угледаром в октябре прошлого года. При этом журналисты подчеркивают, что в обоих случаях командование слишком долго ждало безвыходной ситуации и слишком поздно отдало приказ об уходе.



