Цели «СВО» выходят на более высокий уровень: россияне прорываются в новый регион

Российские войска пытаются прорваться на территорию Днепропетровской области, имеющую важное символическое и пропагандистское значение. Основные мотивы такого наступления направлены на Украину, Запад и российское общество. Об этом заявил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

Война в Украине

По его информации, самым горячим направлением остается Новопавловский, где противник сосредоточил основные силы пехоты.

Как объяснил Жмайло, даже захват хотя бы одного квадратного километра Днепропетровской области станет основанием для масштабной информационной кампании. В социальных сетях — Facebook, Instagram, TikTok и других — начнут активно распространяться сообщения о том, что "фронт провалился", "война перекинулась на Днепропетровщину", а значит, до самого Днепра — совсем близко.

Такой шаг России преследует несколько целей. Во-первых, таким образом РФ хочет деморализовать украинцев. Во-вторых, создать россиянам иллюзию успешного наступления в Украине. В-третьих, манипулировать Западом, не понимающим разницы между городом Днепр и Днепропетровской областью.

Как говорит Жмайло, Днепр – большой город с населением более миллиона человек и важный военный центр: здесь лечат раненых и работает логистика. Именно это делает регион стратегически важным для россиян.

Жмайло также подчеркнул, что в отличие от Второй мировой войны, когда пропаганда отражала реальные боевые действия, сегодня боевые операции подстраиваются под пропагандистские нужды. Однако путь на Днепропетровщину буквально усеян телами российских солдат, ведь потери окупантов там огромны.

Украинские защитники ведут титаническую борьбу, чтобы не допустить прорыв врага, подчеркнул Жмайло. Несмотря на большие потери, Россия продолжает попытки прорыва. По некоторым данным, командиров российской армии, ответственных за провал наступления, могут даже привлечь к уголовной ответственности.

Кроме того, эксперт добавил, что Москва продолжает наступательные действия на фоне переговорного процесса, стремясь получить хоть какие-то "козыри". Большие потери в технике и живой силе не дают желаемых результатов, поэтому Россия пытается усилить свои позиции перед возможными переговорами.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , какие территории РФ хочет захватить летом.



