Цели циничные: почему Путин объявил о новом перемирии

Любое так называемое перемирие Россия всегда использует исключительно в своих интересах, заявил заместитель Третьей штурмовой бригады подполковник ВСУ Максим Жорин.

Путин объявил трехдневное перемирие. Фото из открытых источников

"Но на 9 мая есть более важная цель – Путин просто не хочет, чтобы ему испортили "день пабеды". Это же праздник, вокруг которого построена вся их никудышная страна", — подчеркнул Максим Жорин.

На втором плане объявленного псевдоперемирия, заметил он, стандартные цели.

"На международной арене – это имитация доброй воли и желание договориться. На фронте – это перегруппировка, решение логистических задач, фортификации, пополнение свежими силами и так далее. И даже сутки, при той активности боевых действий, которая существует сегодня на фронте, имеет значение", — отметил он.

Офицер ВСУ добавил, что не верит, что на фронте наступит полноценное перемирие.

"Уверен, что будет стандартная история: где россиянам выгодно – будет тише, а на некоторых участках ничего не изменится", – отметил военный.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ближайшие дни могут состояться важные встречи, которые должны приблизить тишину для Украины, сообщил президент Владимир Зеленский. "В ближайшие дни могут состояться очень веские встречи, которые должны приблизить тишину для Украины. Нужно безусловное прекращение огня. Нужно реальное давление на Россию", — отметил Владимир Зеленский.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что министерство иностранных дел озвучило "красные линии" Украины на мирных переговорах. "Украина не признает свои территории российскими. Украина не согласится на какое-либо ограничение своих Вооруженных сил, оборонных способностей, оборонной промышленности или военной помощи от партнеров. Никто не имеет права вето на выбор Украины при вступлении в альянсы и союзы", — заявил спикер МИД Георгий Тихий.