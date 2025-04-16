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Целенаправленная атака: британский аналитик указал на циничный план оккупантов по Сумам

Путин послал украинцам сигнал, что дальше будет только хуже

сегодня, 16:30
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Клименко Елена

Ракетная атака российских войск по Сумам 13 апреля, в результате которой погибли 35 гражданских лиц, не является следствием ошибки в системе наведения. Об этом сообщил военный эксперт Майкл Кларк в эфире Sky News, отметив, что российская армия применила боеприпасы с кассетным зарядом, что указывает на умышленный характер атаки.

Целенаправленная атака: британский аналитик указал на циничный план оккупантов по Сумам

Ракетный удар. Фото: 24 Канал

Аналитик уточнил, что одна ракета попала в университетское здание, а другая взорвалась в воздухе, рассеяв суббоеприпасы на площади около 100 метров.

"Кассетные боеприпасы разработаны для того, чтобы нанести максимальные потери среди живой силы. Их использование в городских районах является прямым нарушением норм международного гуманитарного права", — подчеркнул Кларк.

Он также отметил, что даже если на месте находился военный объект, Россия не предприняла никаких попыток избежать жертв среди мирного населения. По словам эксперта, такое поведение соответствует подходу, который Кремль давно демонстрирует — рассматривать гражданских как "часть враждебной инфраструктуры".

"Путин сигнализирует Западу, что его не волнуют масштабы уничтожения в Украине. Это также послание украинцам — дальше будет еще хуже", — отметил Кларк.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп назвал удар по Сумам "ошибкой", в то время как украинский журналист Виталий Портников выделил три основные цели, которые Россия пытается достичь подобными террористическими действиями против мирного населения.

Портал "Комментарии" писал, что министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис выразил обеспокоенность по поводу вероятности новой масштабной атаки России на Украину во время Пасхальных праздников. Как сообщает LRT, дипломат считает, что Кремль может готовить еще более жесткие действия.



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