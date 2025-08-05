Цель №1 для России: кого Германия охраняет как канцлера

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Ткачова Марія
Глава немецкой оборонной компании Rheinmetall Армин Паппергер находится под максимальной государственной защитой, которую в ФРГ предоставляют только высшим должностным лицам — в частности, канцлеру. Причина — реальная угроза покушения, к которому могут быть причастны российские спецслужбы.
Почему руководитель Rheinmetall под охраной
Как сообщает Bloomberg, в 2024 году американская разведка передала Германии информацию о возможной попытке убийства Паппергера. В апреле того же года неизвестные подожгли его садовый дом, однако следствие не нашло доказательств, позволяющих предъявить обвинения, и дело закрыли.
В то же время, еще до поджога правительство Германии негласно усилило меры безопасности вокруг Паппергера, учитывая стратегическое значение Rheinmetall для обороны Европы и Украины.
На сегодняшний день:
• возле штаб-квартиры Rheinmetall в Дюссельдорфе постоянно дежурят два охранника с пулеметами и два полицейских фургона;
• в доме Паппергера также размещены вооруженные полицейские, будка охраны и фургон;
• в личных поездках его сопровождают несколько охранников, а на важных встречах он приезжает в бронированном кортеже без опознавательных знаков.
Эти меры обеспечивают полную охрану топ-менеджера 24/7.
Почему это важно?
Rheinmetall – один из ключевых оборонных партнеров Украины. Компания производит боеприпасы, бронетехнику, артиллерию и танки Leopard, а с начала полномасштабной войны ее рыночная стоимость выросла в 18 раз – до €81 миллиарда.
Фактически Паппергер стал символом военно-промышленной поддержки Украины в Европе, потому неудивительно, что российские спецслужбы могли видеть в нем цель.