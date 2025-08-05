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Цель №1 для России: кого Германия охраняет как канцлера

Германия охраняет главу оборонного гиганта Rheinmetall как канцлера: спецслужбы подозревают подготовку покушения Россией

5 августа 2025, 19:42
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Ткачова Марія

Глава немецкой оборонной компании Rheinmetall Армин Паппергер находится под максимальной государственной защитой, которую в ФРГ предоставляют только высшим должностным лицам — в частности, канцлеру. Причина — реальная угроза покушения, к которому могут быть причастны российские спецслужбы.

Цель №1 для России: кого Германия охраняет как канцлера

Почему руководитель Rheinmetall под охраной

Как сообщает Bloomberg, в 2024 году американская разведка передала Германии информацию о возможной попытке убийства Паппергера. В апреле того же года неизвестные подожгли его садовый дом, однако следствие не нашло доказательств, позволяющих предъявить обвинения, и дело закрыли.

В то же время, еще до поджога правительство Германии негласно усилило меры безопасности вокруг Паппергера, учитывая стратегическое значение Rheinmetall для обороны Европы и Украины.

На сегодняшний день:

возле штаб-квартиры Rheinmetall в Дюссельдорфе постоянно дежурят два охранника с пулеметами и два полицейских фургона;

• в доме Паппергера также размещены вооруженные полицейские, будка охраны и фургон;

• в личных поездках его сопровождают несколько охранников, а на важных встречах он приезжает в бронированном кортеже без опознавательных знаков.

Эти меры обеспечивают полную охрану топ-менеджера 24/7.

Почему это важно?

Rheinmetall – один из ключевых оборонных партнеров Украины. Компания производит боеприпасы, бронетехнику, артиллерию и танки Leopard, а с начала полномасштабной войны ее рыночная стоимость выросла в 18 раз – до €81 миллиарда.

Фактически Паппергер стал символом военно-промышленной поддержки Украины в Европе, потому неудивительно, что российские спецслужбы могли видеть в нем цель.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Министерство обороны Беларуси инициировало законодательные изменения, которые теоретически позволят ввести военное положение в стране из-за полномасштабной войны России против Украины. Соответствующий законопроект уже передан на рассмотрение в нижнюю палату парламента.



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/features/2025-08-04/why-russia-plotted-to-kill-the-rheinmetall-ceo-arming-ukraine?srnd=homepage-europe
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